Misterio sobre el presente de Lucía Rubio, ex secretaria de Fabián Doman en Nosotros a la Mañana

Lucía Rubio se hizo conocida por ser la secretaria de Fabián Doman en Nosotros a la Mañana. La modelo tuvo una relación con el empresario Hugo Eurnekián con quien tuvo a su primera hija, Camila, en 2019. Luego, comenzó una etapa de misterio en su vida. Hoy, Rubio mantiene un perfil muy bajo en las redes sociales. En Twitter no habla desde el 2018. Y en Instagram casi no hay fotos.

Hace unos días, Ángel de Brito, en Twitter sembró la incógnita sobre qué será de la vida de la modelo en la actualidad. “¿Qué habrá sido de esta chica?”, preguntó el conductor.

Lucía Rubio fue secretaria de Fabián Doman en Nosotros a la Mañana.

Más allá de que tenía una vida activa en las redes sociales, desde que fue mamá esto cambió. Prefirió mantener reservada su vida privada y no exponer lo que tiene que ver con la familia. Las postales con su novio y con su pequeña no abundan, y esto tiene que ver con preservar cierta intimidad.

Su pareja, más allá de tener un apellido conocido, no es del ambiente, y aparecer en los medios no es de su agrado. “No quiero hablar de mi vida privada, sólo tengo para decir que Hugo es el amor de mi vida y estoy feliz con la familia que estamos formando”, declaró Lucia, en 2018, a los medios.

Lucía Rubio, en Nosotros a la mañana, cuando anunció su embarazo

Lucía Rubio y una frase incómoda: “Anoche me fumé un faso”

En junio de 2018, Lucía Rubio, desató un escándalo con sus dichos en el programa de Fabián Doman, en Nosotros a la Mañana, donde ella era la secretaria. La joven modelo entró en cámara y le dijo al conductor: “¿Sabes qué hice anoche? Me fumé un ‘faso’ y me tomé un vino, y hoy me siento re bien”.

Los panelistas, ante semejante afirmación, intentaron rápidamente tapar lo que dijo Lucía, asegurando que había querido decir ‘pucho’ y que la modelo había fumado cigarrillos. Pero ella reiteró sus declaraciones, sin tener en cuenta que estaba haciendo apología del delito en un canal de aire. Ante la insistencia, Doman se puso serio y afirmó: “Quiero aclarar que yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo Lucía”.

Como era de esperar, esta situación disparó toda una reacción tanto médiática como en las redes sociales, con comentarios a favor y en contra de Rubio.