A qué se dedican Camila y Manuela, las hijas de Gustavo Bermúdez

Gustavo Bermúdez es padre de Camila (30) y Mauela (22). En su momento, el actor y su ex mujer, Andrea González decidieron hacer un cambio rotundo en su vida y se fueron a vivir a San Martín de los Andes. “Elegí eso, dedicarle más tiempo a mi familia. Igual, no fue fácil para mí. Te da un poco de miedo, pero prioricé esto antes que el dinero. La vida ya había sido generosa conmigo y me había dado muchas oportunidades”, expresó la actual pareja de Verónica Varano en una entrevista con Ciudad en 2015, según Para Ti.

Por un lado, Camila Bermúdez González fue mamá primeriza en mayo de 2021 tras el nacimiento de su hija Bruna, todo un acontecimiento para la familia. En el plano laboral, la joven también se dedica a la industria del Entretenimiento: estudió Diseño de Imagen y Sonido y Dirección en la UBA, y colaboró con su padre en la adaptación chilena de “Educando a Nina”, según comentó el propio Bermúdez en una reciente entrevista con La Nación.

Gustavo Bermúdez regresó a la TV con 'Somos familia' y ahora vuelve al teatro.

Asimismo, señaló que su hija trabajó en Estados Unidos y en México (para Warner y HBO), así como en distintas áreas de Polka, la productora de su amigo Adrián Suar. “Es un orgullo para mí. Me encuentro con gente que la conoce y todos me hablan muy bien”, señaló el actor, muy orgulloso.

Consultado por la periodista Cynthia Caccia sobre cómo fue trabajar con ella, el actor aseguró que sin lugar a dudas fue “una muy buena experiencia”. En ese sentido, relató: “Cuando yo estaba en Chile a cargo de una producción, necesitaba una persona que aguante todos los quilombos que había. Me acuerdo que ella estaba trabajando en Polka y le dije a Adrián: ‘Me la tengo que llevar’. Le pregunté a ella primero y me dijo: ‘¿Te parece, pa?’. Yo no había trabajado nunca con ella pero tenía referencias. Todos me hablaban maravillas, así que me animé y la llevé. Le dejé a cargo un área muy grande y la manejó espectacularmente bien”.

Gustavo Bermúdez, su hija Manuela y Adrián Suar en Punta de Este, en 2018

Su relación es tan buena que cuando él se vino a Buenos Aires en 2014 para protagonizar “Somos familia” -su regreso a la televisión-, Camila le ofreció mudarse juntos. “Ella ya estaba viviendo sola hacía cuatro años y no quise invadir su privacidad. Hubiese sido totalmente entendible que no quisiera recibirme, jajaja. Me sorprendió su ofrecimiento”, remarcó Bermúdez en ese entonces al periodista Sergio Florez.

Por su parte, Manuela Bermúdez González eligió un camino completamente diferente al de su hermana y su padre. Después de terminar el secundario en San Martín de los Andes decidió estudiar Nutrición en la UBA. “La más chica se fue para otro lado”, bromeó Gustavo en diálogo con La Nación. Y concluyó: “La verdad que tengo dos hijas divinas, no podría estar más orgulloso”.