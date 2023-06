Misterio revelado: un joven comprobó si duele más una patada en los testículos o el dolor menstrual

Todos en algún momento hemos escuchado a por lo menos un hombre diciendo “no sabes lo que duele porque no tienes huevos” y seguramente también has oído a una mujer diciendo “¿tú qué sabes de dolor si no has no tienes útero? y lo peor es que la respuesta no esta en la web.

Este es un debate constante, del que solo se puede creer a las dos partes debido a que biológicamente, una persona no puede transitar ambas situaciones, de que por si son traumantes y muy dolorosas.

Un joven comprobó cuanto duele el dolor menstrual

Mientras las mujeres pensarán que nada hay más doloroso que pasar por el periodo menstrual, los hombres afirmarán que el dolor más insoportable es una patada o golpe directo en los testículos.

Estudios afirman que tanto el dolor testicular como el menstrual suponen reacciones muy similares en el cerebro, pero de nuevo surge un problema más allá de la respuesta física, porque el dolor es muy subjetivo y cada quien sabe cuál es su umbral de dolor.

Un joven comprobó cuanto duele el dolor menstrual

Un joven reveló el secreto en redes sociales

Nick Wilkins (@n1ckwilkins) obtuvo un artefacto que, con sistema de vibraciones controlables por niveles, permite generar el dolor que pasan las mujeres cuando tienen el ciclo menstrual en todas sus etapas.

El joven, comenzó anunciando en TikTok que es lo que haría. Con el correr de los segundos, no pudo aguantar el dolor, al punto de estrangular muñecos y terminar en el suelo lamentándose.

Un joven comprobó cuanto duele el dolor menstrual

Un joven comprobó cuanto duele el dolor menstrual

Los videos del héroe de los hombres, fue replicado en Twitter por el usuario @hachefilardi el pasado 28 de junio y su reconocimiento a Nick fue merecido: “Esto es brutal. Un chico usa en sí mismo una máquina que simula el dolor menstrual para ver si la regla duele más que una patada en los testículos”.

Un joven comprobó cuanto duele el dolor menstrual

Un joven comprobó cuanto duele el dolor menstrual

“Tras subir el primer vídeo alguien le dice que para que el dolor sea más semejante aún debe ponerse dos almohadillas en la tripa y dos en la espalda en vez de las cuatro en la tripa. Así que decidió probar y el resultado es incluso mejor del que esperabas”, escribió el internauta de la red social del pajarito.

Un joven comprobó cuanto duele el dolor menstrual

SEGUÍ LEYENDO: