Migue Granados contó que eliminaron una parte de la entrevista a Messi y explicó los motivos

Siguen las repercusiones de la entrevista que dio Lionel Messi para Olga, el canal de streaming de Migue Granados. Este martes, el conductor e influencer contó que hubo un fragmento de la entrevista que decidieron eliminar.

Fue durante la charla que tuvo Lali Esposito, la invitada de la última trasmisión. “Te confieso algo. Hay una parte en la nota de Messi que no quedó en la que le estaba preguntando qué le gustaba hacer en su vida, me dice ‘eso’ y me señala cosas que él hace, que es de juguetes”, dijo.

“Yo me puse a hablar de juguetes y eso lo volamos (cortamos) porque eso implica que al otro día exploten las acciones de ese juguete. No se habló del juguete”, dijo Migue.

El hijo del humorista Pablo Granados no dio ninguna pista sobre el supuesto hobby del capitán de la Selección Argentina. Pero la pregunta quedó en el aire.

Messi ha contado que cuando tiene tiempo libre le gusta ver series y películas con su familia, pero además se ha confesado fanático del universo Marvel y las películas de héroes.

