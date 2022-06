Michael J. Fox confesó que no puede memorizar extensos diálogos debido al mal de Parkinson

El actor célebre de ‘Volver al futuro’, Michael J. Fox, confesó lo complicado que fue trabajar en estos últimos años, a causa de los problemas que tiene para memorizar diálogos por el mal de Parkinson que sufre.

En diálogo con Mike Birbiglia para el podcast ‘Working It Out’, Michael J. Fox contó que ya no puede memorizar largas líneas de diálogo debido a que el mal de Parkinson que sufre, desde principios de los 90′, avanzó cada vez más. Además, reveló que la falta de memoria fue empeorando en los últimos años.

“A veces siento que no quiero vender esto del optimismo porque la gente tiene problemas, depresión real, y pasa por cosas en su vida que no puedo concebir. Solo quiero ir y simplemente decirles ´animate´”, dijo Michael en otra oportunidad

“Cuando hice el spin-off de ‘The Good Wife’, que es ‘The Good Fight’, no podía recordar las líneas. Solo tenía todo en blanco, no podía acordarme las líneas”, precisó el actor.

“Tenía que decir términos legales y simplemente no podía conseguirlo. Pero lo interesante fue que no entré en pánico. Simplemente dije ‘esto es todo, un elemento clave de este proceso es memorizar líneas y no puedo hacerlo’”, aseguró.

Christopher y Michael, en Volver al futuro

Entonces, reveló que tomó una decisión. “No acepto algo con muchas líneas, porque no puedo hacerlo. Y por la razón que sea, simplemente es lo que es. No puedo recordar cinco páginas de diálogo. No se puede hacer. Así que me voy a la playa”, cerró.

Por otro lado, Fox comparó la memoria que tenía cuando era joven a la que tiene hoy, tras padecer la enfermedad. “Llegué a tener 70 páginas de una película de Brian De Palma y sabía que una toma de Steadicam enormemente costosa dependía de que conozca esas líneas”, definió.

Michael J. Fox fue diagnosticado con mal de Parkinson en los 90′

Fox se hizo mundialmente famoso gracias a su papel de Marty McFly, el personaje principal de la trilogía de ‘Volver al futuro’. Desde comienzos de los ‘90, Michael J. Fox fue diagnosticado con mal de Parkinson, que hizo público recién en 1998.

Luego de finalizar con la trilogía, Michael empezó un recorrido de distintas películas. El primer gran éxito posterior fue Doctor Hollywood, en 1991. En ese rodaje, empezó a sentir temblores en sus manos que no podía controlar.

Michael Fox se hizo conocido al mundo con Marty McFly

A pesar del Parkinson, Fox siguió trabajando en cine y televisión: encabezó la serie Spin City, tuvo participaciones en Boston Legal, Designated Survivor y The Good Wife y fue protagonista de Pecados de Guerra y The Frightners. Lentamente, a causa de la afección, abandonó casi por completo la actuación, y ese, fue el último film en el que trabajó.

La condición física que sufre lo motivó a encabezar una institución con su nombre para el desarrollo de investigaciones médicas que permitan ayudar a curar la enfermedad.