Mica, la supuesta amante de L-Gante, habló del tema y contó que Tamara Báez la amenazó

Mica, la joven señalada como tercera en discordia entre L-Gante y Tamara Báez estuvo en Nosotros a la mañana y negó haber estado con el trapero. Sin embargo, la bailarina contó que recibió amenazas por parte de Tamara: “Me mandó un mensaje por Instagram diciéndome que me iba a hundir y que deje de subir videos”.

Hace muy poco, la mamá de Jamaica hizo una publicación en sus historias de Instagram de una foto de Mica, con cierto dejo de burla. “JAJAJAJA”, escribió sobre la foto Báez.

Otra bailarina de L-Gante lo expuso en medio de los rumores de infidelidad con Tamara Báez.

“Con L-Gante grabamos un montón de videos y hasta jugamos al paintball todos. Ese día que grabamos hicimos eso en un galpón. Esto en plena pandemia, con barbijo obviamente porque nos estábamos cuidando”, comenzó su relato la bailarina sobre su vínculo profesional con el referente de la Cumbia 420.

Consultada sobre si Elián la invitó a salir, Mica se mostró un poco distante: “Todo es por chat”. “¿Siguieron chateando? ¿Hicieron ‘sexting’?”, indagaron, pero ella se limitó a contestar: “No, no. Él vio mis fotos, todo, pero nada más. No me quiero desubicar yo tampoco y mezclar las cosas, pero la oportunidad la tuve”.

“Yo creo que nos estás mintiendo en la cara”, fue la filosa observación que Carlos Monti hizo sobre Mica. Lejos de echarse atrás, ella siguió: “Yo le pedí disculpas a Tamara por si le molestó algo que dije, por eso no entiendo por qué después me subió a sus redes bardeándome e insultándome. No entiendo qué pasó. Yo no le tengo miedo ni a ella ni a nadie”.

Tamara Báez rompió el silencio sobre la infidelidad de L-Gante.

“Yo solo hice un TikTok diciendo que no me molesten más. Pensaron que la chica que se ve en un video saliendo con Elián de un hotel era yo, pero nada que ver. Yo tengo fotos con él porque soy bailarina y grabamos varios videos juntos, pero nada más. Me atacó porque dije en redes que Tamara no es mi amiga y que de los cuernos no se salva nadie”, explicó la joven señalada como tercera en discordia.

“La estás provocando”, le dijeron, pero Mica se defendió: “No, yo hablé en general porque esto siempre pasa en la movida de los músicos. Vio mis fotos con él y no sé qué se le habrá pasado por la cabeza. Me dijo que me iba a hundir y que borre todos mis videos”.

Mica Salatino, bailarina de L-Gante, supuesta tercera en discordia.

“Todo esto lo subió a sus redes. Está mi foto con un choclo de texto enorme. Dijo que no me quería dar fama ni nada. Me amenazó”, insistió la bailarina, y Carlos Monti intervino: “No te cree Tamara”. “O capaz tiene el culo sucio”, retrucó ella, y explicó: “¿Sino por qué saltarías así? Yo solo hice un video jodiendo. Capaz que ella esconde algo. Todo puede ser. Acá nadie es un santo”.