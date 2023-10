“Mi primera chamba”: el trend viral que muestra accidentadas experiencias laborales

El primer día de trabajo puede ser aterrador para muchas personas. Ya sea por falta de experiencia o por miedo a fallar, a veces las cosas no salen como uno quisiera. En México se le dice chamba al trabajo.

Con el trend “Mi primera chamba”, los usuarios de TikTok han comenzado a compartir decenas de videos en las que muestran accidentes de trabajo o errores de principiantes.

Todos los videos van acompañados de una adaptación de la canción de Eladio Carrión que se llama “Si la calle llama”. La nueva versión, adaptada por el usuario Ignacio Molina, dice “Si la chamba llama”.

“Mi primera chamba, me acuerdo del día en que de la chamba yo me enamoré, mi viejo llegó sonriendo y me dijo que yo ya chambié, le pedí otra chamba y le dije que la de chambear yo me la sé, de una w...on si no como vas a comer si la chamba llama yo lo voa co...er tú me conoces yo no soy el nuevo firme un contrato en un pedazo de papel”, dice la canción.

Así, con esta vuelta de rosca, los usuarios apelan al humor para recordar sus malas experiencias laborales. Cortes de pelo fallidos, mozos con manos torpes, repartidores de distraídos, son algunos de las situaciones que se pueden observar.

“En mi primera chamba en un restaurante, el jefe me pidió que le sirva una gaseosa en el vaso. Rompí la gaseosa y el vaso, aun así me contrato”; “Mi hermana fue a su primer empleo y se desmayó”, contaron algunos usuarios.

