“Mi novio es mi hermanastro”: una joven dio detalles sobre su particular relación en TikTok y se hizo viral

Cada pareja es un mundo, dice una conocida frase. Esto es comprobado cada vez más en las diferentes redes sociales, espacios donde cada individuo puede contar desde los más insólitos recuerdos de su noviazgo hasta los más románticos momentos. En esta línea, una joven se viralizó en los últimos días al contar que su novio es su hermanastro.

Antes de comenzar y generar más polémica, la modelo de 21 años Nacha Caniglia aclaró que su hermanastro “no es de sangre, es hijo de la pareja de mi viejo. Pero bueno, somos familia”. Y es que su relación generó muchas preguntas en la red asiática, donde varios usuarios quisieron saber cómo surgió el amor entre los jóvenes.

Por esta razón, la joven que reside en Vicente López con su mamá se tomó unos minutos de su día para hacer un “storytime” de cómo conoció a su actual pareja. Lo cierto es que, si bien lleva tan solo tres años con Tomás, a él ya lo había visto en algunas reuniones familiares y vacaciones, dado que el padre de ella está en una relación con la madre de él, hace seis años. Sin embargo, la llama despertó casi de un día para el otro.

“Había terminado con mi ex novio. Recuerdo que no pasó ni un día de la ruptura y ya le estaba escribiendo por Instagram [a Tomás], aunque debo reconocer que estando en pareja lo miraba”, contó Nacha a TN.

Un tiempo después de ese primer avance, la joven contó en la red social asiática que se le ocurrió visitar a su padre, Federico, en la casa que comparte en Pilar con Viviana. Allí, después de comer y mientras los entonces adolescentes se disponían a mirar una película con el hermano menor de Tomás, Bruno, comenzó su historia de amor.

Nacha recuerda que esa noche, cruzaron miradas en varias oportunidades y que había “tensión y mucha energía”. “Mi papá me había dejado un colchón para que durmiera en el living, pero cuando terminó la película pasó lo que tenía que pasar. Y la mañana siguiente fue rara, porque cuando todos bajaron a desayunar vieron que yo no estaba durmiendo en el living”, agregó en diálogo con el mencionado medio.

“Ya es normal, vamos a lo de mi abuela, viene a mi casa, yo voy a la de él, su familia, mi familia, todo es normal”, aclaró Nacha. Foto: Nacha Caniglia

En la misma línea, y respondiendo a la tan repetida pregunta de los usuarios sobre cómo se enteraron sus padres, la joven contó que fue Bruno quien reveló los acontecimientos de la noche anterior. “Dijo que mientras veíamos la película, en un momento se dio vuelta y nos descubrió besándonos. Tenía 6 años cuando contó eso”, recordó Nacha.

Y continuó: “Al principio lo negamos porque nos daba vergüenza, pero terminó siendo muy obvio. Para la mamá de Tomi no fue inesperada la situación, incluso nos jodía a los dos incentivándonos a que estemos juntos. Empezó como un chiste y terminó siendo una realidad”.

El video publicado hace al menos una semana suma más de 9.6 millones de reproducciones y casi 665 mil me gusta. En los comentarios, algunos internautas mostraron su apoyo a la pareja luego de que recibieran diferentes críticas negativas. “¿Por qué tanto lío? Mientras ellos estén bien está perfecto”; “Para mí no es tan común, pero no es nada malo. En fin, felices para siempre y próspero año nuevo”; “No me sorprende porque yo tengo dos hijos con mi hermanastro”, escribieron.

Respecto de las críticas negativas, Nacha aseguró que no le quitan el sueño. “Los comentarios malos me alimentan el ego, no me hacen nada. Los leo pero no me afectan. Me río porque sé que solo queda ahí, así que las críticas buenas o malas no me generan nada”, destacó.

Y, en cuanto a su relación que ha tenido sus esperables “idas y venidas”, reveló el importante consejo que le dio su madre. “Mi mamá me pidió que nadie saliera lastimado y me aconsejó que si algún día tengo algún problema con Tomi los resuelva con él. Que no ocasione inconvenientes entre mi papá y su pareja, esa es una relación aparte”, detalló.

En el futuro, espera poder viajar sola con Tomás, ya que eso es “algo que aún no podemos vivir”. Mientras tanto, la pareja vive su cotidianeidad de la mejor forma junto a sus seres queridos. “Ya es normal, vamos a lo de mi abuela, viene a mi casa, yo voy a la de él, su familia, mi familia, todo es normal”, aclaró.

Seguí leyendo: