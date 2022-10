Mauro Icardi confirmó que habló con Tamara Báez y dio detalles de la charla con la ex de L-Gante

En las últimas horas, a través de un vivo de Instagram, Mauro Icardi se sinceró acerca de su relación con Wanda Nara. Además, detalló haber hablado con Tamara Báez cuando surgieron los rumores sobre su pareja y L-Gante.

Hace algunas semanas, todos los portales de noticias explotaron con los rumores de amorío entre L-Gante y Wanda Nara. Es que la modelo se mostró absolutamente soltera en todos sus ambientes de trabajo y, junto a ella, el cantante de cumbia 420 le sirvió de acompañante.

Wanda Nara y L-Gante viajarían a París.

Por esta gran razón, los seguidores del futbolista le preguntaron que opinaba sobre esos rumores y él no dudó en revelar que había hablado con la ex pareja del cantante al respecto. “Ella me mandó un mensaje preguntándome por algo, le dije que no era verdad y nada más”, comenzó.

En apoyo a su pareja, Icardi aclaró: “Le dije que yo conocía a la mujer con la que me casé, que no era verdad lo que me estaba diciendo, y quedó ahí”.

Wanda Nara y Mauro Icardi estuvieron envueltos en muchos rumores en los últimos meses / Instagram

Para terminar, aclaró los malentendidos sobre la supuesta conquista que quiso lograr con Tamara Báez. “No le tiré onda como salieron a decir, no hablé nada raro, nada de otro mundo”, sentenció.

Qué dijo Mauro Icardi sobre el accionar de Wanda Nara

En medio de la extensa charla con quienes lo siguen en la red social de la fotografía, Icardi aseguró que continúa manteniendo una relación de amor con Wanda Nara, a pesar de los rumores. “Nunca nos separamos”, afirmó el deportista luego de prender el ventilador.

Wanda Nara y Mauro Icardi junto a sus hijos.

Siguiendo el tema, apuntó a la modelo asegurando que ella quiere el divorcio pero nunca lo concreta. “Estoy harto de las mentiras, de los inventos. Wanda pide la separación hace un año y nunca lo hace. Siempre hay un chantaje, una amenaza, algo, y nunca nos separamos”, reveló.

Haciendo hincapié en la cantidad de años que han pasado juntos, aseguró que Wanda nunca concretó nada parecido a una separación. “Es todo mentira porque hace 9 años que estamos juntos. Nunca nos separamos. Siempre estuvimos juntos”, explicó.

Mauro Icardi rompió el silencio y apuntó contra las actitudes de Wanda. (Instagram @mauroicardi)

Los seguidores también se enfocaron en el affaire con La China Suárez y el deportista habló al respecto. “Obviamente, se creó un ambiente raro después de lo que pasó el año pasado, pero Wanda sabe lo que pasó. Hubo un perdón de su parte, no sé si sincero o no”, comentó cuando le consultaron si todo fue por culpa de eso.

Por último, sobre su relación con su manager aclaró que esperará a hablar en privado con ella para lograr entenderse. Y concluyó diciendo: “Si hay que hablar, se habla en persona, no poniendo un mensajito en las redes”.