Martina reveló los motivos de su eliminación de Gran Hermano 2022

El pasado domingo, Martina Stewart Usher obtuvo un total del 57.42% de los votos y se convirtió en la segunda eliminada de Gran Hermano 2022.

Tras esta pronta eliminación, la joven oriunda de Tigre visitó el piso de LAM y tuvo un cara a cara con Ángel de Brito y sus angelitas. Allí, la concursante develó algunos aspectos del juego dentro de la casa y habló acerca de la estrategia que decidió implementar y que la llevó a estar afuera más temprano de lo planeado.

"Gran Hermano": Martina fue la segunda participante eliminada del reality (Captura de pantalla)

“Para nosotros jugar era sacar del eje a las otras personas, mi estrategia era ir rompiendo grupitos”, explicó Martina, haciendo referencia al grupo denominado como “Los Monitos” que integró junto a Juan, Nacho y Tomás Holder.

Juan, Nacho y Martina, los nominados

“Te ví en la casa en vivo y apaciguaste ciertas cuestiones, ibas y venías. No era que siempre provocabas”, la increpó el conductor del programa emitido por América. “Llamé al psicólogo porque no me daba más la cabeza, estaba con los chicos que me quemaban y llamé porque no daba más”, continuó ella.

“Me iba a dormir y estaba como en un juego de Play, no podía dormir. Estaba mal, me explotaba la cabeza”, cerró la joven, quien aseguró que la última semana la pasó peor de lo que se mostró en pantalla.

Martina Stewart reveló cuál fue su principal falencia en Gran Hermano 202

Martina reconoció en LAM su principal falencia a la hora de jugar en Gran Hermano: “Yo no sabía quién estaba garpando afuera. Es más, salí pensando que había jugadores fuertes y no era por ahí”, agregó entre risas. “Eran un desastre”, le marcó de Brito.

“Adentro es muy difícil saber por dónde ir”, explicó la joven, a lo que el conductor acotó: “Se dieron cuenta que Thiago garpaba porque lo fueron a buscar para tenerlo cerca”. Ante la acusación, ella se limitó a responder: “Yo con Thiago me encariñé y me molestó cuando sentí que lo estaban usando”, cerró Martina, que también se mostró molesta cuando el joven cartonero la nominó.