Gran Hermano: el emocionante reencuentro de Martina con su perro Atilio

Tras quedar eliminada, Martina volvió al estudio de Gran Hermano y fue consultada por todo por los panelistas del debate de GH. Además, Santiago del Moro le tenía una sorpresa preparada.

Su perro Atilio ingresó al estudio de a poco, y la ex participante fue corriendo a recibirlo emocionada. “Es todo para mí”, dijo Martina luego de abrazar a la mascota.

Martina se emocionó, ya que todavía no lo veía a su perro hasta la noche de este lunes. “Yo tenía uno igual con un ex y él me lo sacó. Yo busqué uno igual para reemplazarlo y llegó Atilio a mi vida”, contó

La participante se desbordó en llanto y agregó: “Lo extrañé mucho la verdad”. Al momento de ingresar a la casa de Gran Hermano, Martina había avisado al conductor que iba a extrañar muchísimo a su mascota.

Y le preguntó si en algún momento, el perrito podría entrar a visitarla. “El encuentro, por motivos de público conocimiento, no pudo ser en la casa. Pero, bueno, fue acá”, le dijo Del Moro.

Martina fue la segunda eliminada de Gran Hermano 2022

Martina fue eliminada con el 57% de los votos en contra. Entre lágrimas, la profesora de educación física se despidió del resto de los jugadores y abandonó la casa.

Este lunes se presentó en el debate conducido por Santiago del Moro y se sometió a las preguntas del panel integrado por Analía Frachín, Laura Ubfal, Nati Jota, Gastón Trezeguet, Sol Pérez y Ceferino Reato.

“Personalmente creo que se vio otro juego. Nosotros jugamos para quedarnos y nos divertimos mucho. Pero claramente se vio otra cosa”, explicó.

Qué dijo Martina en el debate de "Gran Hermano" (Captura de pantalla)

“Me salvé la primera semana, pero era cantado que iba a ir a placa esta semana”, comenzó diciendo luego de enterarse de que en las redes no fue bien recibida su estrategia.

“Fue un error salvar a Alfa. Creí que se salvaba Tomi Holder, le tenía fe, pero fue una mala jugada”, explicó con respecto a la decisión que tomó junto a su grupo “Los monitos”.

Martina abandonó la casa

Del Moro le consultó por las denuncias que en las redes sociales hicieron algunas madres de sus alumnos, quienes la acusaron de maltrato. “No sé nada al respecto, no tengo el celular conmigo”, dijo.