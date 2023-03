Martín Cirio intentó fingir su muerte para promocionar su nueva faceta de cantante y desató una polémica

Martín Cirio, conocido como “La Faraona”, es de los influencer más polémicos del país. Tras haber sido cancelado en redes, el joven volvió a la carga e intentó fingir su muerte para promocionar su lanzamiento como cantante, pero algo salió mal y estallaron las redes.

Días atrás, Cirio compartió en sus redes un video en el que les pedía a sus seguidores de YouTube que hicieran tendencia en Twitter su supuesta muerte, como forma de llamar la atención.

“Por el lanzamiento de mi carrera como cantante y mi primer single, nos vamos a juntar todos este jueves 9 de marzo en los bosques de Palermo, más precisamente en el Planetario”, dijo adelantándose al próximo jueves.

“Y vamos a imponer el hashtag ‘muriómartincirio’. Lo van a poner en Twitter y cualquier red social. Con algún pésame, tipo ‘se murió Martín Cirio, no lo puedo creer, se murió mi ídola amado por toda la Argentina’”, siguió con su polémico pedido.

“Sean creativos, pongan lo que quieran. Pero lo más importante es el hashtag ‘muriómartincirio’”, remarcó sobre su campaña de marketing.

Luego, Martín Cirio borró el pedido y en Twitter comenzaron a circular posteos sobre su supuesta muerte, por lo que se convirtió en tendencia, tal como él lo planeó.

Martín Cirio falló con su estrategia de marketing de fingir su muerte

Sin embargo, la estrategia de venta de su lanzamiento salió mal. En pocas horas, la mentira de Martín Cirio quedó al descubierto y fue duramente cuestionado por los usuarios.

“¿Qué están haciendo? No es hoy. Ay Dios. Una instrucción que les doy y la hacen mal. No es ahora. Vean bien el video”, expresó a través de su Instagram, una vez que se dio cuenta que su estrategia no funcionó.

“No sé si reír o llorar. Son como monos con navaja. Chicos, una instrucción, una instrucción...”, sumó Cirio.

“Como puede ser que este DEGENERADO no este preso? El 09/03 debería ir a buscarte la justicia! SUCIO, ASQUEROSO!”, “Martin cirio es idiota pero sus fans lo son aún más ajajaja les dijo que era el 9 de marzo y ellos hacen cualquier cosa”, fueron algunos de los mensajes que circularon en Twitter.

Martín Cirio apareció un mes después de la denuncia pidiendo disculpas por sus polémicos tweets.

“Se fue enojado. #muriomartincirio resucito para cagarnos a pedo”, y “NENITA NO ERA HOY, TORTUGAS ESTUPIDAS #muriomartincirio Ya fue que saque el tema hoy”, escribieron algunos usuarios.