Martín Cirio se lanzó como cantante y lo fulminaron en las redes

Martín Cirio, conocido como La Faraona, se lanzó como cantante y compartió en sus redes el estreno de una canción con su respectivo video clip llamada “El tipo de You”, en la que habla de la situación vivida meses atrás tras ser acusado de pedófilo y haciendo referencia a la conocida serie de Netflix. Sin embargo, los usuarios lo cancelaron en la red.

El video de “El tipo de You”, realizado en blanco y negro, muestra al youtuber sentado en un parque cantando abatido por los hechos, luego caminando solo y después aparece con dos bailarines.

“Cuando las cosas están buenas/ to’ el mundo se queda/ y se van cuando no es así/ Sé que tuve mis errores/ de todos colores/ pero no hice lo que decís”, canta al comienzo de la canción, en clara referencia a la denuncia y la lluvia de mensajes donde lo trataron de pedófilo.

Y luego sigue: “Sos como el tipo de You y me malviajo con tu actitud por fuera como Robin Hood y por dentro Chuky el muñeco uh sos como el tipo de You y estás actuando otra vez y yo no estoy flasheando vos sos un psycho ya lo sé”.

“Ahora a puro clona estoy / caos alrededor / aunque esté del orto hoy ya sé que voy a estar mejor, o no…/ Abrí los ojos hoy por más que sea doloroso es necesario pa’ crecer, mi amor / Reputación por el piso / gracias a mis amigos por quedarse esta noche conmigo / parece que el karma vino / me pega pero va en tu camino / Me cansé de este miedo, me cansé / lo que fui se fue y ya nunca va a volver / Me cansé de este miedo, me cansé lo que fui se fue y ya nunca va a volver”, se escucha en otro extracto.

El video, fue publicado el 6 de diciembre y superó las 340.000 visualizaciones. Generó diversas reacciones en las redes. Mientras que los seguidores celebraron el lanzamiento y lo compartieron, una gran masa de usuarios volvió a defenestrarlo haciendo que su nombre se volviera tendencia bajo el hashtag #CirioPedofilo.

“La oscuridad que sentí en este tiempo y poder ponerlo en una canción hace que toda la mier... haya valido la pena. Gracias a los que estuvieron siempre conmigo. A los demás, el olvido”, manifestó haciendo alusión a quienes lo dejaron de lado tras la denuncia pública y en la Justicia.

Por otra parte, sobre lanzarse como cantante aseguró que desde los 12 años quiere “hacer esto”. “Salga bien o salga mal, lo di todo. Gracias por responder con tanto amor”, escribió.

A través de sus historias, Cirio respondió las preguntas de sus seguidores y contó que la canción la escribió hace un tiempo, pero que tras la denuncia hizo que realizara algunas modificaciones a la letra.

“Esta canción pasó por muchos momentos. Yo viví una historia violenta y traumática, que fue lo que hizo que escribiera esta canción. Y después pasó una situación más traumática y violenta, que fue lo último que pasó. Entonces dije, tengo que cambiar un par de versos para adaptarla. Pero en realidad, acá hay más de una historia en la canción”, reveló.

Luego, habló de la referencia a You, una serie estadounidense de suspenso psicológico, que hizo: “La serie es de un tipo que trabaja en una biblioteca, que aparentemente es bueno, se preocupa mucho por los otros. Le gusta una chica, la conquista, pero en realidad la investiga y la termina matando. Todos tuvimos tipos de Yous en nuestras vidas”, aseguró Cirio.

Después de haber sido denunciado por “apología de la pedofilia” tras la viralización de unos mensajes publicados por él en un espacio que va desde 2010 a 2019 donde hace referencias sexuales hacia menores de edad, y luego de un allanamiento que se llevó a cabo el 2 de noviembre a cargo de Ciberdelitos contra la Infancia, Niñez y Adolescencia, donde “Se secuestraron 2 computadoras, 3 teléfonos celulares y 89 unidades de almacenamiento”, La Faraona cumplió lo que anunció días atrás y presentó su primer corte de difusión.