Qué fue de la vida de Martín Cirio, quien buscó refugio en Turquía

La Faraona, el personaje que inventó el youtuber Martín Cirio, era uno de los más populares en redes hasta que discutió con El Dipy por Twitter, a fines del 2020, y allí empezó a desaparecer, poco a poco, de la vida digital. A raíz de la pelea, salieron a la luz varios tuits viejos de él en los que chistes sobre pedofilia por los que recibió un repudio masivo.

El mediático encontró refugio en YouTube y en Turquía, Estambul precisamente, donde se radicó durante muchos meces. Lo cierto es que ahora está a punto de mudarse nuevamente, aunque el destino es incierto.

En un video, antes de irse de Argentina, La Faraona explicó: “Estos meses de abstinencia (de redes) fueron tremendos para mí. Como verán, hay una valija. Ya se imaginarán, me voy del país. Me voy a Turquía”, a la vez explicó que decidió instalarse allí porque fue en ese lugar donde tuvo extraordinarias experiencias sexuales.

Aunque luego da más detalles del motivo de su mudanza: “No les voy a caretear el motivo por el que me estoy yendo a Turquía. No es un motivo feliz. La realidad es que llegó un punto en el que me está costando un poco funcionar. La gente que me sigue en Twitter. No, Twitter no, no tengo más y nunca más voy a abrir esa cuenta. Veo Twitter y lloro, me trae bad memories (malos recuerdos)”.

Pero de manera reciente, el famoso que graba videos en YouTube bajo el nombre de “Martina, la turca fugitiva” confesó que el pasado lo sigue de cerca tras dialogar con un habitante turco y explicarle “¿por qué vine a Turquía?”.

Durante los meses que vivió en Turquía, Martín mostró su día a día.