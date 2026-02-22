22 de febrero de 2026 - 10:50

Marie Curie, Premio Nobel cuya frase explica la importancia del conocimiento: "Nada en la vida debe ser..."

Descubrí el origen real de la frase más famosa de la doble Premio Nobel y cómo su valentía al manipular materiales radiactivos transformó la medicina para siempre.

Maria Salomea Skodowska-Curie, más conocida como Marie Curie o Madame Curie, fue una física y química de origen polaco. Pionera en el campo de la radiactividad, es la primera y única persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades científicas: Física y Química.

Foto:

Por Cristian Reta

Marie Curie no fue solo una científica brillante; fue una mujer que decidió mirar de frente a lo desconocido en una época donde las reglas las ponían otros. Su vida estuvo marcada por una determinación inquebrantable que cambió el rumbo de la medicina nuclear.

El peligro invisible: trabajar con lo que "mata lentamente"

La historia de Maria Salomea Skodowska-Curie comenzó en Varsovia, pero su destino se selló en París. Allí, junto a su marido Pierre Curie, descubrió elementos como el polonio y el radio, este último llamado así porque "brillaba en la oscuridad".

Lo impactante es que, en aquel entonces, no se conocían los riesgos de manipular sustancias radiactivas. Marie trabajó durante años sin ninguna protección, conviviendo con un material invisible que, según los registros, mata de forma lenta pero segura. Sin embargo, su voracidad de conocimiento era mayor que cualquier instinto de preservación.

image
Pierre y Marie Curie.

Entre el laboratorio y el campo de batalla

Curie no se quedó encerrada entre probetas. Durante la Primera Guerra Mundial, demostró que la ciencia debía servir a las personas. Al notar que los médicos necesitaban ver las heridas de los soldados, diseñó y condujo coches equipados con máquinas de rayos X para asistir en el frente.

Este compromiso la llevó a ser la primera mujer en ganar un Premio Nobel y la única persona en recibirlo en dos disciplinas científicas distintas: Física y Química. Su legado no es solo técnico; es un símbolo de la lucha por la igualdad de género en un campo históricamente dominado por hombres.

image
Marie Curie.

Qué significa realmente su frase más famosa

"Nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido". Curiosamente, estas palabras no fueron pronunciadas por ella en un discurso, sino citadas por su esposo, Pierre, en 1923 al describirla.

La frase resume su filosofía: la radioactividad pasó de ser un fenómeno marginal y peligroso a una herramienta fundamental contra el cáncer. Para Marie, el miedo desaparece cuando se aplica la lógica y la búsqueda de explicaciones a la naturaleza.

