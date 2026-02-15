Tolstói, filósofo ruso cuya frase nos hace amar lo que hacemos: "El secreto de la felicidad no es..."

León Tolstói no fue solo un gigante de la literatura mundial y el creador de obras cumbres como Ana Karénina. Entre las páginas de sus libros y su vida de profundas renuncias, el filósofo ruso escondió una verdad que hoy resuena más que nunca en nuestra búsqueda de bienestar.
En un mundo obsesionado con el deseo inmediato y la gratificación instantánea, el filósofo nos dejó una sentencia contundente que invita a un cambio de paradigma total: “El secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere, sino querer siempre lo que se hace”.
Este enfoque no fue solo teoría. Tolstói, nacido en la aristocracia, terminó sus días abandonando los lujos para vivir de forma sencilla entre campesinos. Sus ideas sobre la no violencia y la vida simple influyeron en figuras de la talla de Gandhi.