María Fernanda Callejón y Ricky Diotto, decidieron abrir la pareja para salvar su matrimonio

En medio de los rumores de separación, María Fernanda Callejón contó que con su marido, Ricky Diotto, buscaron la manera de reavivar el fuego en su relación y abrir la pareja fue una de las formas que encontraron. Además, negó que exista un tercero o tercera en discordia entre ellos.

“La relación se habría resquebrajado de tal forma que ya se estaría pensando en una tercera en discordia”, dijo el conductor Rodrigo Lussich en el programa Socios del Espectáculo (El Trece) y así comenzaron los rumores de crisis y ruptura.

Callejón visitó el ciclo Flor de equipo (Telefe) y, como era de esperarse, habló de su matrimonio con Ricky. “Estábamos en crisis. Hemos pasado varias crisis”, reconoció la actriz en diálogo con Denise Dumas que quedó al frente del programa luego de la despedida de Florencia Peña.

La pareja buscó durante varios años a su hijita (Captura de pantalla).

Además, señaló que en esos días su mayor preocupación fue su hija Giovanna, quien no le preguntó nada respecto al tema. “De las puertas para adentro uno evalúa un montón de cosas y también la posibilidad de abrir la pareja, que lo dije. Fue una fantasía mía”, manifestó la actriz y abrió el debate respecto a las “reglas” que hay cuando se toma este tipo de decisión.

Las estrategias de María Fernanda Callejón para reavivar su pareja

“Primero empezó en joda, en broma y después fue… Todo es para avivar la llama, para condimentar la pareja”, se sinceró la artista. Y agregó: “Hay muchas maneras, muchos caminos. Yo no voy a contar aquí el camino”.

También María Fernanda contó que con el músico fijaron sus reglas. “Lo que va, es lo que le va a la pareja. No hay una rivalidad, se charla y se dice ‘¿qué sería abrir la pareja?’. ‘Esto sí’, ‘esto no’, ‘esto hasta acá’”, describió.

“No voy a decirlo porque abro el juego, eso es íntimo, de cada uno”, dijo cuando le pidieron detalles sobre esta nueva forma de relacionarse con su pareja.

Pero decidió aclarar sus gustos y preferencias. “Yo no me banco el poliamor, en el último de los casos (elijo) el polisexo que es distinto. También me di cuenta una vez que lo dije, que lo charlamos varias veces, esto tiene sus riesgos...”.

Y entre risas, manifestó: “Yo no voy a buscar un tercero (en discordia). No, mi amor. Yo no voy a buscar nada. Acá que me busquen”.