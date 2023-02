Marcelo Tinelli y Paula Robles despidieron con mucha emoción a Juanita, quien se fue a vivir a París

Hace muy poquito, Juanita Tinelli compartió en sus historias de Instagram una foto junto a un mensaje muy significativo: “Mi familia. Los voy a extrañar mucho”.

En la imagen, aparece la joven de 20 años en el centro, caminando al lado de su madre, Paula Robles, quien la abraza sobre sus hombros. A la derecha de la bailarina las mira de costado Francisco, quien sonríe al ver a su madre y su hermana menor. Del otro lado, hacen lo propio Marcelo Tinelli –el primero a la izquierda de la joven-, y a su lado Luciano El Tirri, primo del conductor y a quien sus hijos quieren como a un tío, según Teleshow.

La foto, que no se sabe quién la tomó, fue tomada la última noche de Juanita en Buenos Aires. Es que la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles se fue a vivir a París para continuar su carrera como modelo. Si bien no sabe por cuánto tiempo estará en el exterior, hace mucho que quiere probar suerte y ver cómo le va allí, trabajando en desfiles, campañas publicitarias y demás.

Lo cierto es que este viaje lleva planeado más de un año. El propio conductor de ShowMatch fue quien en marzo de 2022 había anunciado la posibilidad de que su hija emigrase. “Juani está como modelo de una reconocida agencia y por ahí nos da una sorpresa y se nos va unos meses a vivir a Nueva York (Estados Unidos) o a París (Francia)”, dijo a través de un video en el que contestó preguntas que le habían enviado sus seguidores de Instagram.

Juana, por su parte, también se refirió al salto que dio en su carrera. “Estoy muy contenta. Por ahora es ir. El modelaje es estar ahí. No sé si me voy a quedar o volver. Estoy viendo, pero creo que va más por Francia”, había dicho cuando aún no había definido a qué país se iría a probar suerte como modelo internacional.

“Me pone nerviosa estar en la pasarela, pero son nervios lindos. Me encanta. Lo disfruto mucho”, agregó al respecto.

Tiempo atrás, una vez que Juanita comunicó la feliz noticia a su familia, y el importante salto que estaba dando en su carrera de modelo, Paula Roble también se había expresado públicamente y mostró su aprobación. “Yo estoy feliz. Tiene todo para crecer. No sé si se va a quedar a vivir, esto es de a poco. Va a probar”, contó la exmujer de Marcelo Tinelli en una entrevista que brindó en LAM.

En noviembre pasado, cuando la joven cumplió 20 años, su padre le dedicó un emotivo posteo a través de sus redes sociales: publicó un video con fotos de ella desde que era chiquita hasta convertirse en la mujer que se fue a París tras su sueño: el de triunfar como modelo. O, al menos, a vivir la experiencia.

“Feliz cumple, mi Pebe”, comienza el posteo en el que hace referencia al apodo que lleva Juanita desde su infancia. “Mi escorpiana hermosa, amorcito mío, mi vida. Deseo que seas muy feliz toda tu vida. Estoy orgulloso de ser tu papá. Alegrás mi vida en todo momento. ¡¡¡Y llegaste a los 20!!! Te amo por siempre”, agregó el conductor.