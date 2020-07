Maravillosas: las 10 flores más lindas del planeta

En esta lista podremos encontrar las 10 flores más hermosas del planeta, las cuales muestran lo impresionante que puede llegar a ser la belleza de la madre tierra.

1. Colorado Columbine

Aquilegia caerulea o también conocida como Colorado Columbine es una especie de planta de flores perteneciente a la familia Ranunculaceae. Son nativas de las Montañas Rocosas, desde el sur de Montana a Nuevo México y oeste de Idaho y Arizona.

Es una planta herbácea perenne que alcanza los 20-60 cm de altura. Las flores son de muy variable color, desde el azul pálido al blanco, amarillo pálido o rosado; es muy usual que las flores sean bicolor con los sépalos diferentes de los pétalos.

Aquilegia caerulea es la flor del estado de Colorado. Es también una planta ornamental muy popular en jardines, con numerosos cultivos de diversos colores.

Colorado Columbine gentileza

2. Corazón Sangrante

El corazón sangrante es mejor conocido por la flor que produce, la cual se parece a un corazón. Hay una pieza que cuelga por debajo del corazón que se asemeja a una gota de sangre.

Es originaria de Asia, se encuentra desde Siberia hasta Japón, esta puede alcanzar los 65 CM (Aprox) de altura en un clima templado.

Por ultimo esta planta puede producir hasta 17 flores por rama, a veces más, aunque es raro ver más de 17.

Corazón Sangrante gentileza

3. Canna India

La canna indica está presente en multitud de jardines por su magnífico follaje de vivos colores, así como por sus bellas flores, que recuerdan a las del gladiolo. Es una planta con tallos erectos que suele emplearse en el jardín para formar bellos grupos aislados, donde capta el centro de atención o se utiliza también en parterres, para dar verticalidad y se suele colocar al final ya que pueden adquirir una altura considerable.

Las flores se agrupan en inflorescencias de colores rojizo, naranja, amarillo o rosa. La floración en verano hasta bien avanzado el otoño.

Sus hojas son grandes y oblongas, de color verde, púrpura, rojizo o variegado. Como ya he dicho pueden adquirir una altura considerable, aunque las más vendidas son las de porte bajo de unos 0,8-1,5 m. Pero hay variedades que llegan a medir 3 m.

Canna India gentileza

4 Convolvulus Tricolor

Esta es otra impecable obra maestra de nuestra madre tierra, ya que se encargó de darle la hermosa forma junto con esos colores tan vivos que la caracterizan, esta flor es extremadamente pequeña y muy frágil pero no deja de ser bella.

Es endémica de la región mediterránea meridional: En España se encuentra en las Islas Baleares. Es planta abundante en Andalucía, sobre todo en la Costa del Sol.

Convolvulus Tricolor gentileza

5 Flores de Cerezo

Flores de Cerezo gentileza

6 Hortensia

El género Hydrangea incluye plantas ornamentales, comúnmente conocidas como hortensias, nativas del sur y el este de Asia (concretamente de China, Japón, Corea, el Himalaya e Indonesia) y de América. La mayor diversidad de especies de este género se encuentra en las zonas de China, Japón y Corea.

La mayoría son arbustos de entre uno y tres metros de altura, algunas son árboles pequeños y otras son lianas que pueden alcanzar los treinta metros trepando por los árboles.

Pueden ser de hoja caduca o de hoja perenne, no obstante las más ampliamente cultivadas, que son especies de climas templados, son de hoja caduca. Comprende 201 especies descritas y de estas, solo 43 aceptadas.

Hortensia gentileza

7 El lirio de los valles

El lirio de los valles o también denominada Convallaria majalis (Nombre científico), es una planta herbácea perenne que forma extensas colonias, separando sus rizomas que envían espolones. Los tallos tienen 15-30 cm de altura con una o dos hojas de 10-25 cm de longitud. Los tallos florales tienen dos hojas y las flores se hallan dispuestas en un racimo de 5-15 flores. Las flores son actinomorfas y hermafroditas. La corola presenta 6 tépalos y tiene forma acampanada, de color blanco o rosa, dulcemente perfumados. El fruto es una baya.

El lirio de los valles gentileza

8 Rudbeckia bicolor

Esta increíble flor es una herbácea perenne, nativa del este de EE. UU., alcanzando 1,6 m de altura, con hojas algo glaucas, flor compuesta. Los discos florales son amarillento rojizos, y los rayos mitad rojos y resto amarillos.

Rudbeckia bicolor gentileza

La especie nombrada, bicolor, refiere al doble color de los rayos florales.

9 Lantana

En el puesto número 9, se ubica esta magnífica flor, tiene muchas variedades, algunas son más grandes, otras más pequeñas, distintos colores, etc, pero lo que no varía es su forma. Está ubicada casi en toda América (Norte y sur) y en algunas partes de Europa.

Sus hojas son un poco ásperas y con forma de una esfera, pero esto también varía según la especie y el lugar en donde estén ubicadas.

Lantana gentileza

10 Orquídeas

Las orquídeas u orquidáceas (nombre científico Orchidaceae) son una familia de plantas monocotiledóneas que se distinguen por la complejidad de sus flores y por sus interacciones ecológicas con los agentes polinizadores y con los hongos con los que forman micorrizas.

La familia comprende aproximadamente 25.000 (algunas fuentes informan de 30.000) especies, y quizá otros 60.000 híbridos y variedades producidas por los horticultores, por lo que resulta ser una de las familias con mayor riqueza de especies entre las angiospermas. Pueden ser reconocidas por sus flores de simetría fuertemente bilateral, en las que la pieza media del verticilo interno de tépalos —llamada labelo— está profundamente modificada, y el o los estambres están fusionados al estilo, al menos en la base

Se caracterizan por ser flores con colores muy vivos, por ser trimeras (3 sépalos y 3 pétalos) y el de tener una columna central. Además estas flores son hermafroditas (Una sola flor posee ambos sexos).