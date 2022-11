Malena Pichot defendió a La Tora de Gran Hermano pero borró su tweet por el ataque de fanáticos del reality

Gran Hermano se apoderó de las redes sociales casi desde el comienzo del reality y a la hora de opinar sobre el accionar de los participantes, todos se sienten analistas. Sobre todo en Twitter, donde a toda hora comparten recortes del programa y se desatan debates sobre diferentes temas y situaciones.

En las últimas semanas, Alfa y la Tora sobresalieron por sobre el resto de sus compañeros. Ambos mantuvieron una intensa pelea a raíz de un comentario fuera de lugar que le realizó Walter Santiago a Coti, otra de las participantes.

Pese a que la joven no estuvo presente, La Tora tildó de abusador y acosador a Alfa y se ensañó con que toda la casa se ponga en contra del hombre de 60 años. Pero esto no sucedió y solo algunos la siguieron, incluso Coti perdonó a Walter y pidió que terminen con el tema.

Pero así como en la casa la discusión no terminó, afuera tampoco. En las redes los usuarios opinaron sobre el accionar tanto de Alfa como el de la Tora, y algunos famosos no dudaron en dar su parecer.

Alfa quiso abandonar Gran Hermano tras su pelea con la Tora.

Malena Pichot apoyó a La Tora y los usuarios de Twitter no se lo perdonaron

Malena Pichot fue una de las actrices que opinó sobre el tema. En la noche del miércoles, tras la gala de nominación, la artista escribió acerca de la espontánea que La Tora le hizo a Alfa y a Marcos, sobre todo por las razones.

“La Tora hizo la primera nominación digna en la historia de GH: a uno por sorete acosador y a otro por tibio de mierda. Ambas cosas lo peor de la sociedad”, publicó la actriz.

Automáticamente, fanáticos del programa salieron a atacarla con comentarios de todo tipo. “Yo hasta no ver toda la escena y el contexto no opinaria, esperemos que hoy o en estos días lo muestren!”, “Este feminismo da asco”, “Yo hasta no ver toda la escena y el contexto no opinaria, esperemos que hoy o en estos días lo muestren”, y “A quien representa está mina por favor”, fueron alguno de ellos.

Por lo que acto seguido, Pichot decidió eliminar el tweet y respondió acerca de por qué borró su comentario. “Borré porque me chupa un huevo el debatir GH no tengo dudas de que lo que hizo Alfa fue acoso. Pero me chipa un huevo el, todos los que están en la casa y todos los que consumen esa verga”, lanzó picante.

“No sabía que había un nivel de compromiso y pelotudez tan grande con el programa. Madre mía que infrahumanos”, escribió para responder a la crítica de otros usuarios.

“No sé cómo decirle a la gente que se está enojado que efectivamente casi no veo GH jajaja”, agregó. “La nominación me pareció buenísima pero también me chupa un huevo”, cerró sobre el tema.