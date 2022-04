Luciana Salazar sorprendió a sus fans con una foto sin ropa y a cara lavada

Luciana Salazar no deja de deslumbrar a sus seguidores de Instagram compartiendo imágenes con sus mejores producciones. No solo modela para ellos sus outfits, sino que también comparte algunas cuestiones de su vida personal.

En esta ocasión, la modelo publicó una foto en sus historias, donde se la puede observar sin maquillaje y recién levantada. Es por esto que sus seguidores se mostraron sorprendidos, ya que Salazar suele utilizar sus redes para mostrarse con sus looks más desopilantes y postear unas imágenes super producidas.

“Así arrancamos, cara de dormida”, escribió en dicha publicación, en la que posó a cara lavada, pero manteniendo su mirada más sexy y cautivando a sus más de 1 millón y medio de seguidores.

Luciana Salazar a cara lavada

Martín Redrado sería el padre de Matilda, la hija de Luciana Salazar

La semana pasada, Paula Varela quien contó en Socios del Espectáculo (Eltrece) que una amiga de la modelo le confirmó que “Redrado es el padre de Matilda. Se lo dijo cara a cara”. Aunque enseguida, el abogado de Redrado salió a desmentir la información.

“Luciana recibió un mail con el que se sintió totalmente intimidada y con temor. Ella me dijo que no me manda un audio porque no puede parar de llorar”, empezó diciendo Varela.

Luciana Salazar y Martín Redrado.

Y prosiguió: “Él (Redrado) mantenía en Estados Unidos, Miami, los óvulos que Luciana había dejado guardados para tener futuros hijos. Luciana tenía ganas darle un hermanito a Matilda”.

“A Luciana le llegó un mail de la clínica de fertilidad de Estados Unidos diciendo que la tarjeta de crédito fue cancelada. Esto dejaría inhabitada la posibilidad de volver a ser madre”, explicó la panelista.

Según Paula, su fuente es muy cercana a Luciana Salazar, pero no es pública y le confirmó que Redrado es el padre de Matilda Salazar: “Sí, es el padre. Me lo contó ella cara a cara. No creo que me haya mentido”, leyó en su celular la periodista.

Acto seguido, Mariana Brey, que también es panelista en el mismo programa, se comunicó con Fernando Burlando, abogado de Martín Redrado, quien negó la paternidad de su cliente.