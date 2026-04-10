Los trofeos viejos olvidados no los tires, tenés un tesoro en casa: la forma maravillosa de reutilizarlos

Los trofeos viejos suelen quedar guardados durante años en un mueble, una caja o el fondo de un placard. A veces da pena tirarlos por lo que representan, pero tampoco encajan ya en la decoración de la casa . Sin embargo, tienen algo que otros objetos no tienen: altura, base firme, forma escultórica y un aire clásico.

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No tires los manuales de electrodomésticos viejos, son un tesoro para tu casa: la mejor forma de reutilizarlos

Por eso, una de las mejores formas de reutilizarlos es convertirlos en un florero decorativo de pie para flores secas, ramas o follaje liviano.

La clave de este reciclaje está en dejar de mirar el trofeo como premio y empezar a verlo como estructura decorativa . Muchos tienen base, columna y copa superior: exactamente lo que hace falta para armar un objeto con presencia.

Además, no hace falta recargarlo ni llenarlo de adornos. Al contrario: cuanto más simple sea la intervención, mejor.

Si se unifica el color y se eliminan detalles que lo vuelven anticuado, el resultado puede quedar entre vintage, minimalista y escultórico .

Y hay otra ventaja importante: sigue siendo un objeto útil. No queda como un recuerdo raro puesto porque sí, sino como un elemento decorativo real para una mesa, una consola o una repisa.

Qué materiales necesitás para darle una nueva vida

Para que el cambio se note de verdad, lo importante es trabajar bien la superficie y elegir una estética clara desde el principio.

Materiales necesarios

Uno o más trofeos viejos

Destornillador, si alguna parte se puede desmontar

Paño seco

Agua tibia con jabón

Cepillo pequeño

Lija fina

Pintura en aerosol o acrílica, en negro mate, blanco roto, dorado envejecido, gris piedra o el tono que prefieras

Cinta de papel

Pegamento fuerte, solo si hay piezas flojas

Fieltro adhesivo para la base

Flores secas, ramas finas o follaje decorativo

Si el trofeo tiene placas con nombres, fechas o detalles muy visibles, podés sacarlas o cubrirlas. Eso ayuda mucho a que deje de verse como premio y pase a sentirse como pieza decorativa.

Los trofeos viejos olvidados no los tires, tenés un tesoro en casa la forma maravillosa de reutilizarlos (1)

Paso a paso para transformarlo en un florero decorativo de pie

1. Limpiá bien toda la estructura

Sacale polvo, suciedad y restos acumulados con un paño y un cepillo pequeño. Si la copa superior está muy sucia, lavala con agua tibia y jabón, y dejala secar completamente.

2. Retirá o ajustá las piezas que hagan ruido visual

Si el trofeo tiene cintas, plaquitas, logos o partes plásticas demasiado llamativas, sacalas. Si alguna unión está floja, reforzala con un poco de pegamento fuerte.

3. Lijá suavemente la superficie

No hace falta desgastar demasiado. Solo conviene pasar una lija fina para quitar brillo, emparejar pequeñas imperfecciones y ayudar a que la pintura se adhiera mejor.

4. Elegí una sola terminación

Este paso cambia todo. Pintarlo entero en un único tono hace que el trofeo pierda su aspecto viejo y gane unidad visual. Los acabados mate suelen quedar mucho más elegantes.

5. Protegé la base

Pegá fieltro adhesivo debajo para que no raye el mueble donde lo apoyes. Es un detalle mínimo, pero hace que se sienta más terminado.

6. Dejá secar bien

Esperá el tiempo necesario antes de manipularlo. Si tocás la pieza antes de que la pintura cure, el acabado se arruina.

7. Sumá flores secas o ramas livianas

Usá la copa superior como contenedor decorativo. Lo que mejor suele funcionar son flores secas, eucalipto, ramas finas, lavanda o follaje liviano, porque acompañan sin sobrecargar.

8. Elegí dónde lo vas a lucir

Queda muy bien sobre una consola de entrada, una biblioteca, una mesa auxiliar o una repisa. También puede funcionar como pieza única en un rincón que necesite altura y algo de personalidad.