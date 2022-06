Los requisitos de Tini Stoessel para irse a vivir con Rodrigo De Paul: incluiría a los hijos de él

El noviazgo de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel está en el primer momento, donde el romanticismo está a flor de piel. La pareja avanza a paso firme y tienen decidido buscar un departamento en Buenos Aires, para verse cuando ambos están en la capital porteña. Ella puso algunas condiciones en cuanto a la elección del hogar.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel deben vivir su romance a la distancia. Ella cuenta con compromisos laborales y giras dando recitales prácticamente todas las semanas. De Paul se encuentra en este momento de vacaciones, antes de que inicie la pretemporada con el Atlético de Madrid, pero una vez arrancada la competencia, las concentraciones y partidos le dedican todo su tiempo.

Cuando no estén trabajando, quieren disfrutar su noviazgo en Buenos Aires, donde estarían buscando un departamento para convivir cada vez que él venga.

Según la periodista Estefanía Berardi, Tini habría puesto algunos requisitos para el nuevo hogar. “Lo que pide Tini es que le quede cerca de la casa de su mamá y de su familia. Quiere tener el acceso cerca. Están buscando con muebles para ya tenerlo listo, de 350 metros cuadrados aproximadamente”, contó la periodista, además de explicar que Rodrigo cumpliría con todo lo solicitado.

Tini Stoessel le dedicó un mensaje de amor a Rodrigo De Paul luego de que el jugador ganase la Finalisima.

En cuanto a los gustos de él, desea tener vista al Río de la Plata, y pensó en unas modernas torres de Vicente López, aunque no pudieron conseguirlas. “No están pudiendo encontrar un lugar ideal para los dos”, agregó la panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine). Para terminar, Estefanía reveló que el futbolista prefiere un ambiente grande para que sus dos hijos también puedan disfrutarlo.

Tini Stoessel le habría pedido a De Paul que su separación no sea escandalosa

Según Mariana Brey, de ‘Socios del Espectáculo’, el arreglo entre Camila Homs y De Paul no será sencillo. “Camila, en principio, venía bien para arreglar, pero la cosa se puso un poco más compleja. Ellos tienen muchos bienes en común, porque son una pareja, más allá de no estar casados. No va a ser tan fácil para De Paul”, explicó.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel ya no esconden su amor. Foto: Web

“La idea de él es arreglar esto lo más pronto posible y le habría hecho una promesa a Tini en relación con esto. Él quiere todo prolijo y Tini le pide todo prolijo, no quiere nada que pueda manchar toda la parte mediática”, añadió.