Camila Homs le puso “like” a un comentario que critica la relación de Rodrigo de Paul con Tini

Después de confirmarse abiertamente el romance entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, su ex pareja y madre de sus dos hijos, Camila Homs, habló por primera vez hace un par de semanas refiriéndose al vínculo actual con el futbolista: “Es muy cordial. Los chicos no pierden el contacto con su padre. No somos mejores amigos pero está todo bien por el bienestar de nuestros hijos”.

Camila Homs, habló por primera vez hace un par de semanas refiriéndose al vínculo actual con el futbolista. Foto: Web

Sin embargo, la nueva relación de Rodrigo sigue dando de qué hablar luego de que Homs quedara expuesta por el conductor Ángel de Brito al dar likes a todos aquellos comentarios que despotricaran en contra de su ex pareja.

“Salió ganando Cami en esta. Se sacó de encima un cholulo busca fama a cualquier precio. Esa chica lo bancó cuando no lo conocía ni la madre”, decía uno de los mensajes a los que Homs les dio “me gusta”, otro comentario likeado dice: “Ya es hora que se dé sus gustos soltera y hermosa con unos hijos hermosos. ¡Gozate la vida y disfrutá todo lo que pueda, sacale el jugo!”.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel ya no esconden su amor desde que el futbolista decidiera blanquear su relación. Incluso presumen de estar enamorados en sus redes sociales a partir de que un fotógrafo los descubrió en Ibiza, y ahora un nuevo capítulo de este romance se escribió tras la consagración de la Selección argentina en Wembley.

Un nuevo capítulo de este romance se escribió tras la consagración de la Selección argentina en Wembley. Foto: Web

“Dejame mandarle un beso muy grande a mi familia, a mi mamá, a mis hijos, a toda la gente que está del otro lado. A mi abuela, a mi novia, a todos. Agradecerles por estar siempre”, pronunció De Paul al aire a través del medio ESPN.

Aunque no dijo su nombre, la cantante se sorprendió con el gesto de su pareja y respondió a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una foto del joven besando la copa. Le añadió un emoji de emoción, la bandera argentina y un corazón.