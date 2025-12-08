Los repasadores opacos y llenos de grasa de la cocina, no los tires: un solo ingrediente elimina las bacterias

En la cocina aparece siempre el mismo problema cuando los repasadores empiezan a acumular grasa y olor, incluso después de varios lavados. Es por eso que un truco de limpieza fácil y efectivo les devuelve el color y la higiene necesaria. Un solo ingrediente actúa también en manchas resistentes y microorganismos que son difíciles de ver.

Esta rutina se realiza con agua caliente y un ingrediente multiuso, presente en casi todas las casas. Es una idea que puede incorporarse como función habitual de limpieza profunda. El resultado deja los repasadores muy distintos a como estaban y sorprende el nivel de higiene que alcanza en pocos minutos.

El uso de vinagre como agente de limpieza es un ingrediente casi principal por sus beneficios para reducir bacterias en superficies textiles.

Este método es un camino accesible para extender la vida de un elemento esencial en la cocina como lo son los repasadores.

La acidez natural que contiene favorece la eliminación de residuos grasos y ayuda a desprender suciedad que siempre queda retenida en las fibras a pesar de la limpieza en el lavarropas.

Cuando se combina con la temperatura alta del agua, este efecto se potencia y permite obtener mejores resultados que algunos lavados comunes.

Para aplicar el truco, solo se necesita una olla lo suficientemente grande para sumergir los repasadores. Se coloca agua y se agrega una buena cantidad de vinagre blanco. Una vez que llega al punto de hervor, se incorporan los repasadores durante algunos minutos. Es importante observarlos y moverlos con una cuchara para asegurar que toda la tela quede expuesta de manera pareja. La mezcla actúa sobre la grasa acumulada y reduce los microorganismos propios del uso diario.

Este método es útil para preparar los repasadores antes del lavado habitual, ya que la tela queda más receptiva al detergente o al jabón que se utilice después.

Cómo completar el proceso después del hervor que ayudan a mantenerlos limpios

Una vez finalizado el hervor, debemos escurrir los repasadores con cuidado y llevarlos directamente al lavarropas para un lavado común.

Esta combinación mejora la eliminación de las últimas partículas de suciedad y deja la tela más higienizada.

Además, se puede sumar una cucharada de bicarbonato en el tambor para neutralizar aromas persistentes, aunque este paso es opcional.

Además del método principal, existen pequeños hábitos que prolongan la vida útil

Evitar dejarlos húmedos sobre la mesada o amontonados reduce la formación de bacterias.

Colgarlos al sol cada tanto también ayuda, ya que coopera con la eliminación de microorganismos.

cada tanto también ayuda, ya que coopera con la eliminación de microorganismos. Otra recomendación es separar los repasadores destinados a la cocina de aquellos que se usan para secar la vajilla. La grasa que se acumula en uno no debería trasladarse al resto.

El hervor con vinagre es una solución económica y práctica que busca recuperar esos repasadores aparentemente viejos pero que solo acumulan grasa y microorganismos. La combinación de calor y acidez facilita la limpieza profunda, disminuye bacterias y renueva la textura con muy poco esfuerzo.