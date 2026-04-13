13 de abril de 2026 - 21:05

Los frutos secos que recomiendan cardiólogos para cuidar el corazón: cuántos se consumen por día

Salud. Especialistas destacan a los frutos secos como impacto en el colesterol, la presión arterial y el peso. La clave está en cómo y cuánto consumirlos.

Los frutos secos logran pequeños cambios a largo plazo para que tengan un gran impacto en la salud cardiovascular.

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Por Lucas Vasquez

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Entre ellos, los frutos secos ocupan un lugar privilegiado. Aunque muchas veces se los consume como un snack ocasional, lo cierto es que su incorporación regular puede generar cambios importantes.

frutos secos para el corazón
Su efecto se potencia cuando forman parte de una dieta equilibrada.

Su efecto se potencia cuando forman parte de una dieta equilibrada.

Qué dicen los expertos sobre los frutos secos y la salud del corazón

Cada vez más especialistas coinciden en señalar a los frutos secos como alimentos clave para el sistema cardiovascular. Según la Fundación Española del Corazón, su consumo habitual está vinculado a mejoras en factores esenciales como el colesterol, la presión arterial y el control del peso corporal.

Un estudio publicado en el Journal of the American College of Nutrition, realizado por la Universidad Estatal de Luisiana, analizó a más de 13.000 adultos y encontró resultados contundentes. Las personas que incluían frutos secos en su dieta presentaban:

  • Reducción del índice de masa corporal.
  • Menor circunferencia de la cintura.
  • Presión arterial más baja de lo normal.
  • Menor riesgo de síndrome metabólico.
  • Disminución del colesterol LDL (conocido como “colesterol malo”).

Estos efectos se explican por su composición nutricional. Los frutos secos aportan grasas saludables, fibra, proteínas, antioxidantes y minerales esenciales, lo que contribuye a proteger el corazón y mejorar la salud general.

Entre los más recomendados por los especialistas se encuentran: almendras, nueces, pistachos, avellanas, nueces de Brasil, castañas, macadamias, piñones y pecanas. Cada uno aporta beneficios específicos, pero todos comparten propiedades que favorecen el sistema cardiovascular.

frutos secos para el corazón
Ningún alimento por sí solo genera cambios milagrosos.

Ningún alimento por sí solo genera cambios milagrosos.

Cómo consumirlos correctamente y quiénes deben tener precaución

  • A pesar de sus beneficios, los expertos advierten que el consumo debe ser moderado. Se recomienda ingerir entre tres y siete porciones por semana, con cantidades de 20 a 30 gramos por porción.
  • También es importante elegir versiones naturales, es decir, crudas o tostadas sin sal. Las opciones ultraprocesadas o con azúcares agregados pueden contrarrestar sus efectos positivos.
  • En cuanto a su incorporación en la dieta, existen múltiples formas prácticas: pueden sumarse al desayuno junto a yogur o cereales, agregarse a ensaladas o consumirse como colación entre comidas. Esto facilita mantener una alimentación equilibrada sin grandes esfuerzos.

No todas las personas deberían consumirlos sin control

Quienes tienen alergias a frutos secos deben evitarlos completamente. También se recomienda precaución en personas con dietas hipocalóricas, hipertensión (si se consumen salados) o enfermedades renales, debido a su contenido mineral.

frutos secos para el corazón

Los frutos secos se consolidan como una opción simple y efectiva para cuidar el corazón, siempre que se consuman de forma adecuada.

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