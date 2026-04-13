Los frutos secos que recomiendan cardiólogos para cuidar el corazón: cuántos se consumen por día

El corazón trabaja sin descanso todos los días, cumpliendo una función vital para el organismo. Para sostener ese ritmo, no solo necesita un buen estado físico, sino también una alimentación adecuada. En ese contexto, ciertos frutos secos comenzaron a destacarse por su impacto positivo en la salud cardiovascular.

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Entre ellos, los frutos secos ocupan un lugar privilegiado. Aunque muchas veces se los consume como un snack ocasional, lo cierto es que su incorporación regular puede generar cambios importantes.

Cada vez más especialistas coinciden en señalar a los frutos secos como alimentos clave para el sistema cardiovascular. Según la Fundación Española del Corazón , su consumo habitual está vinculado a mejoras en factores esenciales como el colesterol, la presión arterial y el control del peso corporal.

Su efecto se potencia cuando forman parte de una dieta equilibrada.

Un estudio publicado en el Journal of the American College of Nutrition , realizado por la Universidad Estatal de Luisiana, analizó a más de 13.000 adultos y encontró resultados contundentes. Las personas que incluían frutos secos en su dieta presentaban:

Estos efectos se explican por su composición nutricional. Los frutos secos aportan grasas saludables, fibra, proteínas, antioxidantes y minerales esenciales, lo que contribuye a proteger el corazón y mejorar la salud general.

Entre los más recomendados por los especialistas se encuentran: almendras, nueces, pistachos, avellanas, nueces de Brasil, castañas, macadamias, piñones y pecanas. Cada uno aporta beneficios específicos, pero todos comparten propiedades que favorecen el sistema cardiovascular.

frutos secos para el corazón Ningún alimento por sí solo genera cambios milagrosos. WEB

Cómo consumirlos correctamente y quiénes deben tener precaución

A pesar de sus beneficios, los expertos advierten que el consumo debe ser moderado. Se recomienda ingerir entre tres y siete porciones por semana , con cantidades de 20 a 30 gramos por porción.

debe ser Se recomienda ingerir entre , con cantidades de a por porción. También es importante elegir versiones naturales, es decir, crudas o tostadas sin sal. Las opciones ultraprocesadas o con azúcares agregados pueden contrarrestar sus efectos positivos.

es decir, o Las opciones ultraprocesadas o con azúcares agregados pueden contrarrestar sus efectos positivos. En cuanto a su incorporación en la dieta, existen múltiples formas prácticas: pueden sumarse al desayuno junto a yogur o cereales, agregarse a ensaladas o consumirse como colación entre comidas. Esto facilita mantener una alimentación equilibrada sin grandes esfuerzos.

No todas las personas deberían consumirlos sin control

Quienes tienen alergias a frutos secos deben evitarlos completamente. También se recomienda precaución en personas con dietas hipocalóricas, hipertensión (si se consumen salados) o enfermedades renales, debido a su contenido mineral.

frutos secos para el corazón WEB

Los frutos secos se consolidan como una opción simple y efectiva para cuidar el corazón, siempre que se consuman de forma adecuada.