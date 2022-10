Los fanáticos de Shakira destacaron algo intrigante sobre el video Monotonía

Shakira lanzó su nueva canción “Monotonía” y lo hizo junto a Ozuna, algo que hizo enloquecer a los fans con las referencias y teorías. Sin embargo, la cantante nunca ha evitado ocultar sus sentimientos y tampoco lo hizo en este nuevo trabajo discográfico que deja expuesta su herida emocional que produjo todo el proceso de separación de Gerard Piqué.

Su directo mensaje en medio de su dolor se colocó en solo unas horas en los primeros lugares de las plataformas digitales. Con más de 19 millones de visualizaciones en 24 horas, Monotonía batió el récord de mayor debut de una canción femenina totalmente en español en la historia de YouTube.Todos han querido escuchar qué tenía Shak para decir, según Exitoina.

Foto: captura pantalla

En uno de los puntos más sensibles del video, Shakira refuerza la letra con una imagen demoledora: en el supermercado donde está comprando se topa con un hombre que toma una bazuca y le dispara en el pecho dejándole un inmendo agujero y su corazón en el piso.

Shakira y su "Monotonía". (captura)

La imagen ya de por sí resulta impactante. Pero los fans, que están en todos los detalles, señalaron el look del hombre que le dispara a la barranquillera causando daño tottal a su integridad: un buzo blanco con capucha y un jogging gris. Entonces surgió el nombre directo: Gerard Piqué.

Y es que el hombre que aparece en Monotonía usa el mismo outfit que Piqué en el video de la canción Me enamoré, en la que Shakira cuenta cómo empezó su amor con el jugador del Barcelona y padre de sus hijos.

Shakira y Piqué, en "Me enamoré". (captura)

“De repente ya no eras el mismo. Me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos”, es la fatality de Shakira. “Tú no dabas ni la mitad. Pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien. Que por mí ni estaba caminando”, sentenció en otra parte.

En su última entrevista con la revista Elle, donde rompió el silencio sobre su separación, Shakira fue clara: “Siento que es suficiente. Por ahora. Sí. Esperemos a que cierre ese agujero en mi pecho y luego ya veremos que pasa”.

Monotonía es una bachata, y su video musical fue dirigido por la misma Shakira con su colaborador de siempre, Jaume de la Iguana. Fue filmado en Manresa, España, y apenas fue lanzado causó un frenesí entre sus seguidores y no seguidores también, ya que todos esperaban el material tras semanas de anuncios.

El video inicia con Shakira en un supermercado con Te felicito, la canción que la cantante colombiana lanzó en colaboración con el reguetonero puertorriqueño Rauw Alejandro, de fondo. En el trascurso del tema Shakira aparece con un agujero en el centro de su plexo, como en la película Death Becomes Her. En su mano, un corazón sangrante que aún late.

"Monotonía" es el segundo sencillo del próximo álbum (Captura de video).

El final también es todo un mensaje, junto a Ozuna guardan el corazón de la cantante en una caja de seguridad, y la llave se la lleva Shak. Está herida, casi de muerte, pero resguarda su corazón para recuperarse y volver con más fuerza. Así lo deja en claro al decir “Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí”.