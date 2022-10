La reacción de Antonio de la Rúa cuando le preguntaron por el supuesto encuentro con Shakira en Miami

Tras la separación de Shakira y Gerard Piqué, la que desató una ola de escándalos, en la prensa española aseguraron que la cantante planeaba reencontrarse con quien fue uno de sus grandes amores. En medios de España filtraron que Antonio de la Rúa y la artista habían pactado verse y la información causó revuelo.

Es que la cantautora y el empresario argentino estuvieron más de una década en pareja, en la “época dorada” de Shakira, según sus fans. Aunque no la mejor de Antonito -como le decían sus allegados- ya que se conocieron cuando el expresidente, Fernando de la Rúa, renunció a su cargo en medio de una crisis en 2001.

La artista fue el sostén de Antonio en ese momento, incluso se inspiró en él y en su tristeza para escribirle uno de los temas más exitosos de su carrera “Día de Enero”.

Pero la relación entre ellos no terminó nada bien, ya que aseguraron que ella le fue infiel con quien después fue su pareja, Gerard Piqué. Al jugador lo conoció durante el Mundial de Sudáfrica 2010 y se enamoraron.

De allí en adelante, se desató una batalla de demandas millonarias en los tribunales entre la cantante y el hijo del expresidente argentino, que duró tanto como su relación.

Antonio de la Rúa evitó responder sobre su encuentro con Shakira

Y si bien ambos rehicieron sus vidas, cuando se supo de la separación de Shakira y Piqué, el nombre de Antonio de la Rúa volvió a resonar en los medios. Incluso, en España aseguraron que el abogado argentina y la colombiana habían planeado encontrarse en Miami.

Ante esta situación, el periodista Juan Etchegoyen se comunicó con el empresario y le consultó sobre el hasta ahora rumor de su reencuentro con su expareja. Sin embargo, el letrado prefirió callar y no negar ni confirmar esa reunión.

“Hace unos días salió la noticia de que Shakira y Antonio de la Rúa se iban a reencontrar en Miami y también trascendió que ambos tenían un proyecto profesional juntos, bueno a todo esto hablé con el empresario”, comenzó diciendo el conductor de “Mitre Live”.

“Obviamente primero le consulté si había posibilidad de hacerle una entrevista y él me respondió tajante: ´jejeje es que no hago entrevistas desde hace muchos años pero prometo avisar si cambio de posición´”.

“Una vez que me contestó eso le pregunté lo que todos queremos saber: si hay o no vínculo con la cantante y ahí prefirió no decir absolutamente nada, me clavó el visto literal, aunque para mí esto dice mucho, está todo dicho, qué quieren que les diga”, cerró.