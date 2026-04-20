Los estudios muestran que los adultos que leían novelas de ficción con frecuencia estaban mejorando una habilidad muy valiosa

Desde la psicología de los vínculos y la mente social , varios trabajos vienen señalando que leer ficción con frecuencia se asocia con mejores desempeños en habilidades de cognición social, entre ellas la empatía cognitiva , es decir, la capacidad de inferir estados mentales ajenos.

Los estudios muestran que los niños que crecen sin encajar del todo desarrollan una habilidad poco común

Los estudios muestran que los niños que duermen mejor desarrollan una habilidad poco común

Hay una escena bastante común: alguien termina una novela y, sin darse cuenta, queda pensando no solo en lo que pasó, sino en por qué un personaje actuó así , qué calló, qué malinterpretó y qué sintió aunque no lo dijera de frente. Ahí hay algo más que entretenimiento.

Una metaanálisis publicada en 2024 concluyó que existe una relación positiva, pequeña pero consistente, entre lectura de ficción y beneficios cognitivos y sociales.

Lo interesante es que esta mejora no parece venir de “leer mucho” en un sentido vacío, sino del tipo de operación mental que exige una novela.

En la ficción, el lector tiene que completar huecos, interpretar contradicciones, detectar ironías y seguir motivaciones que no siempre están explicadas de manera directa.

Ese ejercicio se parece bastante a lo que hacemos en la vida real cuando intentamos entender a otra persona. Por eso la literatura científica viene conectando la ficción con la llamada teoría de la mente, una habilidad muy cercana a la empatía cognitiva.

Los estudios muestran que los adultos que leían novelas de ficción con frecuencia estaban mejorando lo que hoy se conoce como empatía cognitiva (2)

Cuando alguien lee ficción seguido, pasa horas tratando de descifrar personas inventadas. Y aunque esas personas no existan, el entrenamiento mental sí es real.

No alcanza para volver a nadie “más bueno” por arte de magia, pero sí puede afinar una capacidad muy concreta: registrar mejor intenciones, emociones ambiguas y puntos de vista distintos al propio.

La señal práctica aparece fuera del libro

Esta es la parte que más se siente en la vida cotidiana. La empatía cognitiva no se ve primero en una biblioteca, sino en conversaciones comunes.

Se nota en quien detecta que alguien dijo “está todo bien” pero no estaba tan bien. En quien capta una incomodidad antes de que explote.

En quien entiende más rápido por qué otro reaccionó raro, se cerró o cambió de tono. Un estudio de 2021 encontró que la experiencia de lectura de ficción predecía mejor reconocimiento emocional en adultos, y sugirió que la ficción expone al lector a emociones complejas en contexto, algo que puede enriquecer cómo las reconoce después en la vida real.

Por eso, si alguna vez sentiste que ciertas personas “leen el ambiente” mejor que otras, no siempre es solo intuición.

A veces también hay años de contacto con historias donde hubo que aprender a leer entre líneas. Y esa gimnasia, repetida durante mucho tiempo, puede dejar huella.

No cualquier lectura hace lo mismo, ni de un día para el otro

Acá conviene bajar un cambio, porque este tema suele simplificarse demasiado. La evidencia más fuerte no dice que leer veinte páginas una noche te vuelva instantáneamente más empático.

De hecho, los experimentos de corto plazo dieron resultados mezclados: algunas pruebas encontraron mejoras y otras no lograron replicarlas con claridad.

Los estudios muestran que los adultos que leían novelas de ficción con frecuencia estaban mejorando lo que hoy se conoce como empatía cognitiva (3)

Un trabajo preregistrado de 2019, por ejemplo, informó resultados mixtos al intentar repetir el famoso hallazgo inicial sobre ficción literaria y teoría de la mente.

Lo que mejor se sostiene no es tanto el efecto inmediato después de un texto aislado, sino la relación más acumulativa: leer ficción con frecuencia, a lo largo del tiempo, parece ir acompañado de mejores habilidades para comprender emociones y perspectivas ajenas. Ahí está el corazón de la idea, y también su versión más honesta.

Lo que esto cambia en una persona

Tal vez por eso algunos lectores habituales de novelas no solo acumulan historias: también desarrollan una forma distinta de mirar a los demás.

Se apresuran menos a juzgar, sospechan que una conducta puede tener varias capas y toleran mejor la ambigüedad emocional.

No porque la ficción los vuelva sabios automáticamente, sino porque los acostumbró a convivir con personajes contradictorios, heridas invisibles y motivos que no se entienden al primer vistazo.

Esta es una inferencia razonable a partir de la evidencia que vincula lectura de ficción con teoría de la mente y reconocimiento emocional.