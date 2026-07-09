9 de julio de 2026 - 17:00

Los diseñadores de interiores coinciden: el error más común al colgar cuadros hace que cualquier ambiente parezca más chico

La decoración, el hogar, los cuadros y el diseño de interiores explican un error que cambia por completo la percepción de un ambiente.

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Por Ignacio Alvarado

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Muchas personas toman como referencia el techo o dejan grandes espacios vacíos entre el respaldo del sillón y la obra.

Sin darse cuenta, desplazan el punto de atención hacia arriba y generan una sensación de desequilibrio visual.

La solución es mucho más sencilla de lo que parece.

La decoración también depende de las proporciones

Los diseñadores explican que el centro del cuadro debería ubicarse aproximadamente a la altura de los ojos, es decir, entre 145 y 155 centímetros desde el piso, dependiendo del ambiente.

Cuando el cuadro queda demasiado elevado, pierde relación con los muebles y parece "flotar" sobre la pared.

En cambio, una correcta proporción hace que todos los elementos dialoguen entre sí y que el espacio resulte mucho más agradable.

Otros errores que hacen que el ambiente parezca más chico

Además de la altura, existe otro problema muy habitual: elegir cuadros demasiado pequeños para paredes grandes.

En esos casos, el vacío alrededor de la obra termina llamando más la atención que el propio cuadro.

También conviene evitar colocar muchas piezas pequeñas muy separadas entre sí.

Si se busca formar una composición, es preferible mantener distancias uniformes para que funcionen como un único conjunto visual.

Otro consejo importante consiste en respetar una separación de 15 a 25 centímetros entre el respaldo de un sofá, una consola o un mueble y la parte inferior del cuadro.

Pequeños cambios, grandes diferencias

La decoración no siempre requiere comprar muebles nuevos.

Muchas veces basta con modificar la ubicación de los elementos existentes para transformar completamente la percepción del ambiente.

Un cuadro bien ubicado cambia toda la habitación

Antes de hacer nuevos agujeros en la pared, conviene medir y observar las proporciones del espacio. Un cuadro correctamente colocado puede hacer que el hogar se vea más amplio, equilibrado y elegante, demostrando que en diseño los pequeños detalles suelen marcar las mayores diferencias.

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