15 de noviembre de 2025 - 20:00

Los cuadros con frases ya no se usan en los livings a la moda: la nueva tendencia es mucho más artística y orgánica

Los cuadros artísticos y composiciones orgánicas son la nueva tendencia de decoración que apuesta por texturas, expresividad y diseño natural.

Por Andrés Aguilera

Este cambio, cada vez más impulsado por decoradores y especialistas en diseño del hogar contemporáneo, refleja la búsqueda de hogares más expresivos, atemporales y coherentes con el minimalismo actual.

Adiós a lo literal, bienvenida la expresión visual

Los cuadros con frases —“Home Sweet Home”, “Love”, “Smile”— empiezan a verse anticuados y repetitivos.

La nueva tendencia apuesta por arte abstracto, trazos libres, acuarelas suaves y composiciones naturales, que permiten crear ambientes más maduros y elegantes.

PixonSign-Framed-Canvas-Print-Wall-Art-Set-Geometric-Monstera-Leaf-3-Abstract-Shapes-Mid-Century-Minimalist-D-cor-Living-Room-Bedroom-Office-12-x16-x_1fef44e0-f0e0-4d54-8176-97c83b876847.93612550a796536639c1b6416

Estas piezas resultan menos invasivas y combinan mejor con paletas neutras, maderas claras y textiles naturales.

Además, se adaptan a distintos estilos: escandinavo, japandi, mediterráneo y minimalista.

Arte orgánico para ambientes más cálidos

Lo que más crece son las láminas y cuadros inspirados en formas orgánicas, líneas curvas y colores tierra.

También ganan protagonismo las obras en papel hecho a mano, relieves en yeso, arte textil y tejidos artesanales enmarcados.

71B--kb+blL._AC_UF894,1000_QL80_

Estas opciones aportan textura, profundidad y calidez, generando una sensación más auténtica que los cuadros con frases impresas.

Otro recurso en tendencia es la galería de pared orgánica: una combinación de piezas de distintos tamaños y materiales que se conectan visualmente sin seguir un orden rígido. Este tipo de composición rompe la monotonía y aporta dinamismo.

Paleta suave y materiales naturales en el hogar

La decoración actual prioriza los tonos neutros, arenas, verdes suaves y terracotas, lo que potencia aún más la estética orgánica. Los marcos finos de madera clara, ratán o metal delgado acompañan sin robar protagonismo.

La idea es que el arte “respire” y acompañe el ambiente, sin saturarlo ni transmitir mensajes directos.

