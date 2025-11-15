Los cuadros con frases ya no se usan en los livings a la moda: la nueva tendencia es mucho más artística y orgánica

Este cambio, cada vez más impulsado por decoradores y especialistas en diseño del hogar contemporáneo, refleja la búsqueda de hogares más expresivos, atemporales y coherentes con el minimalismo actual.
Adiós a lo literal, bienvenida la expresión visual
Los cuadros con frases —“Home Sweet Home”, “Love”, “Smile”— empiezan a verse anticuados y repetitivos.
La nueva tendencia apuesta por arte abstracto, trazos libres, acuarelas suaves y composiciones naturales, que permiten crear ambientes más maduros y elegantes.
Estas piezas resultan menos invasivas y combinan mejor con paletas neutras, maderas claras y textiles naturales.
Además, se adaptan a distintos estilos: escandinavo, japandi, mediterráneo y minimalista.
Arte orgánico para ambientes más cálidos
Lo que más crece son las láminas y cuadros inspirados en formas orgánicas, líneas curvas y colores tierra.
También ganan protagonismo las obras en papel hecho a mano, relieves en yeso, arte textil y tejidos artesanales enmarcados.
Estas opciones aportan textura, profundidad y calidez, generando una sensación más auténtica que los cuadros con frases impresas.
Otro recurso en tendencia es la galería de pared orgánica: una combinación de piezas de distintos tamaños y materiales que se conectan visualmente sin seguir un orden rígido. Este tipo de composición rompe la monotonía y aporta dinamismo.
Paleta suave y materiales naturales en el hogar
La decoración actual prioriza los tonos neutros, arenas, verdes suaves y terracotas, lo que potencia aún más la estética orgánica. Los marcos finos de madera clara, ratán o metal delgado acompañan sin robar protagonismo.
La idea es que el arte “respire” y acompañe el ambiente, sin saturarlo ni transmitir mensajes directos.