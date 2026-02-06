6 de febrero de 2026 - 19:15

Los azulejos pasaron de moda: así serán los baños en 2026

Descubrí cómo los revestimientos continuos y el microcemento jubilan azulejos, eliminan moho y transforman tu hogar sin obras pesadas.

Foto:

iStock
Por Sofía Serelli

Renovar el baño ya no significa convivir con escombros y ruidos durante semanas. Una revolución en el diseño de interiores está marcando tendencia y poniendo de moda el fin de los azulejos tradicionales, para dar paso a materiales continuos que no solo amplían visualmente el espacio, sino que también resuelven problemas críticos de higiene que impactan en tu vida diaria.

Durante décadas, los cerámicos fueron la norma por su resistencia, pero hoy se consideran un recurso antiguo. El problema principal no es solo estético; las juntas son el refugio perfecto para la acumulación de suciedad, sarro y moho, algo inevitable en ambientes húmedos.

El microcemento y la magia de las superficies sin juntas

El microcemento se convirtió en el favorito de arquitectos e influencers para quienes buscan un estilo minimalista. Su principal ventaja es que se aplica directamente sobre paredes o pisos existentes, sin necesidad de obras mayores, lo que reduce tiempos, costos y complicaciones.

image

Este material genera una sensación inmediata de amplitud, por lo que resulta ideal para baños de dimensiones reducidas. Además, es altamente resistente a la humedad y de mantenimiento sencillo. Al no tener juntas ni grietas, evita la acumulación de jabón y sarro, y reduce notablemente el tiempo dedicado a la limpieza.

Soluciones rápidas para renovar sin gastar una fortuna

Si no querés realizar una aplicación técnica de microcemento, el mercado actual ofrece alternativas que podés implementar vos mismo de forma inmediata:

  • Paneles vinílicos adhesivos: Permiten simular texturas de piedra, madera o cemento sin obras costosas Son totalmente impermeables y fáciles de higienizar
  • Pintura epoxi: Es la solución más económica y moderna. Se aplica sobre los azulejos actuales para cambiar el color y estilo sin retirarlos, ofreciendo una alta resistencia al agua
  • Papel pintado impermeable: Las versiones especiales para zonas húmedas agregan textura y personalidad sin reformas estructurales

El impacto en tu salud y el mantenimiento del hogar

Abandonar los azulejos tradicionales no es solo una decisión de moda; es una mejora en la durabilidad y la higiene de la vivienda. Los materiales de revestimiento continuo, como las resinas o el microcemento, poseen una resistencia superior frente a los golpes, rayones y cambios de temperatura en comparación con la cerámica clásica.

La consecuencia práctica más importante es que, al no tener juntas ni uniones visibles, se evita la filtración de agua que suele causar daños estructurales a largo plazo. Además, al reflejar mejor la luz natural y artificial, estos nuevos materiales logran que los baños parezcan mucho más luminosos y amplios.

image

Para los lectores que buscan modernizar su casa hoy, el error común es pensar que se requiere una inversión gigante. Con cambiar los revestimientos principales y ajustar la iluminación, se puede lograr una transformación total que garantice un mantenimiento sencillo y un ambiente mucho más saludable para toda la familia.

