No te puede faltar: el elemento clave para la limpieza de tu baño, según los expertos

Su ausencia, mal estado o humedad transmite una sensación de descuido que se percibe al instante y afecta la experiencia de quien visita el hogar.

Limpieza y desinfección del baño

Por qué es tan importante la toalla de mano

Especialistas en limpieza e higiene coinciden en que lavarse las manos es uno de los gestos más elementales dentro de cualquier casa. No ofrecer una toalla limpia y visible para secarlas puede provocar rechazo, ya que obliga a improvisar soluciones incómodas o directamente deja al invitado sin una opción adecuada. En ese contexto, el baño se convierte en un espacio que expone con claridad el nivel de atención que se le da a los detalles cotidianos.

El café dentro del baño ayuda a mantener un espacio más fresco y saludable.

Los errores más comunes

Uno de los errores más comunes en muchos hogares es contar únicamente con toallas grandes de ducha. Estas no están pensadas para el uso frecuente de varias personas ni para el secado de manos. Además de resultar poco prácticas, suelen estar húmedas o asociadas al uso personal del dueño de casa, algo que incomoda a terceros. Por ese motivo, los expertos recomiendan tener siempre una toalla específica para manos, ubicada cerca del lavamanos y fácilmente identificable.

El truco de limpieza ideal para el hogar: elimina olores del baño con ingredientes naturales.

Cómo limpiarla y mantenerla

La elección y el mantenimiento de la toalla de mano también juegan un papel clave.

- Debe estar limpia, seca y en buen estado.

- Una toalla húmeda, con olor o visiblemente usada genera una sensación inmediata de suciedad, incluso si el resto del baño está impecable.

- Por eso, se aconseja colocar una toalla recién lavada antes de recibir visitas, aun cuando la anterior no parezca sucia.

La limpieza previa evita que olores indeseados compitan con el perfume elegido dentro del baño.

Las pautas más importantes

- Para evitar situaciones incómodas, los especialistas sugieren algunas pautas simples pero efectivas. En primer lugar, usar siempre una toalla de mano independiente de las toallas de baño.

- En segundo lugar, contar con varias de repuesto para poder cambiarlas si se humedecen o se usan con frecuencia. También recomiendan retirarlas y lavarlas una vez que los invitados se van, ya que fueron utilizadas por distintas personas.

