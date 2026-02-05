5 de febrero de 2026 - 21:05

No es un ritual: por qué debemos rociar vinagre en las zapatillas en la puerta de casa

Algunas personas lo toman como una costumbre exagerada, pero rociar vinagre en las zapatillas al llegar del exterior tiene una explicación de higiene.

Por Lucas Vasquez

Cada vez que salimos a la calle, las suelas de las zapatillas entran en contacto con veredas, baños públicos, transporte, polvo urbano y restos orgánicos que no se ven a simple vista. Al volver a casa, ese material queda adherido al calzado y puede trasladarse directamente al interior del hogar, incluso si no se camina mucho dentro.

En este contexto, el vinagre aparece como una solución simple, económica y eficaz. Rociarlo en las zapatillas antes de ingresar o apenas al llegar ayuda a reducir la carga de bacterias, hongos y microorganismos que se acumulan durante el día. No es un ritual: es una medida básica de higiene cotidiana.

Qué traen las zapatillas de la calle y por qué no conviene ignorarlo

El sitio Good Housekeeping detalla que el calzado puede transportar bacterias potencialmente dañinas, como E. coli y otros microorganismos asociados a superficies públicas. En ese caso, las suelas funcionan como esponjas microscópicas que retienen suciedad, humedad y restos biológicos del entorno urbano.

Al ingresar con zapatillas sin desinfectar, esos patógenos pueden transferirse al piso, alfombras y superficies bajas, especialmente en hogares con niños, mascotas o personas con defensas bajas.

Aunque no genere una enfermedad inmediata, esta exposición constante aumenta el riesgo de contaminación cruzada dentro de la casa.

Por qué el vinagre funciona como desinfectante natural

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto con propiedades antimicrobianas capaces de inhibir el crecimiento de bacterias y hongos.

  • Si bien no reemplaza a un desinfectante hospitalario, su uso regular reduce de forma significativa la carga microbiana del calzado.
  • Rociar una solución de vinagre diluido sobre las suelas y laterales de las zapatillas ayuda a neutralizar olores, eliminar humedad residual y crear un ambiente hostil para microorganismos.

Lo positivo es que se evapora rápido, no deja residuos tóxicos y no daña la mayoría de los materiales cuando se usa correctamente.

Cómo aplicar el vinagre en las zapatillas al llegar a casa

El método es sencillo y no lleva más de un minuto.

  1. Previamente, debemos preparar un rociador con partes iguales de vinagre blanco y agua.
  2. Al llegar del exterior, solo hay que pulverizar la mezcla sobre las suelas y, si es necesario, en los bordes inferiores del calzado.
  3. Luego, debemos dejar las zapatillas en la puerta o en un área ventilada durante unos minutos para que se sequen.

Este hábito diario no deja el olor típico del vinagre y actúa como una barrera higiénica entre el exterior y el interior del hogar, reduciendo la acumulación de gérmenes.

Rociar vinagre en las zapatillas al llegar de la calle no es una manía. Es una acción simple y preventiva que ayuda a mantener la higiene del hogar, limitar la entrada de bacterias y cuidar la salud diaria.

