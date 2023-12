Llevaron a su bebé a un casamiento “sin niños”, no los dejaron entrar y generaron controversia en redes

Los casamientos son un evento extremadamente especial para las parejas que buscan celebrar su amor y compartirlo con sus seres queridos. Por este motivo, organizan hasta el último detalle para que, al llegar el añorado día, todo sea perfecto. Entre algunas de sus decisiones, una que causa especial polémica entre los invitados es la de no permitir menores en la boda.

Ya sea para evitar que ingresen a la pista de baile durante el vals o para cuidar su integridad, muchos novios optan por realizar “bodas sin niños”. Si bien muchos asistentes comprenden que los protagonistas de la noche tienen la última decisión, otros buscan un término medio que pueda beneficiar a ambas partes.

Esto último se pudo ver en un video que se difundió a través de la red social asiática, TikTok. En el metraje, una pareja intenta ingresar con su bebé a un casamiento “sin niños”, pero un encargado les prohíbe la entrada y les pide que se retiren.

“Lo siento mucho, pero no está permitido en la boda”, se escucha decir al hombre luego de que la madre del pequeño explicara, en vano,que era prima hermana de la novia.

“No, pero… no podemos irnos”, agrega el padre del menor, a lo que el encargado del acceso de invitados pregunta: “¿No vieron la invitación?”.

Pese a que los padres aseguraron que iban a cuidar al pequeño y que “no se iba a meter a la pista” porque no sabe caminar aún, el hombre insistió en que debía cumplir con sus órdenes y les pidió que se retiraran.

"Una amiga me pidió que fuera madrina en su boda, pero que no llevara a mi bebé de 2 años. Le dije: ‘Si mi hijo no puede ir, entonces no hay apoyo’", opinó una usuaria.

El video, que suma más de 16.5 millones de reproducciones en TikTok, despertó un acalorado debate entre los usuarios. Y es que a muchos les enojó el accionar del encargado y la tajante decisión de los novios.

“Mi padre decía que una boda es un evento familiar, los niños son parte de la familia y ya”; escribió una internauta, a lo que otra agregó: “Una amiga me pidió que fuera madrina en su boda, pero que no llevara a mi bebé de 2 años. Le dije: ‘Si mi hijo no puede ir, entonces no hay apoyo’”.

Por otro lado, muchos usuarios se pusieron del lado de los novios y los felicitaron “por tan buena decisión”. “La gente no aprende a respetar”; “Sentí tanta satisfacción”; “Las bodas sin niños no son porque no les gusten los niños, sino porque no es un evento para niños. Evita la pena de que te nieguen el acceso”, fueron algunos de los comentarios.

En adicción, otra usuaria brindó una económica y eficaz solución para los padres que enfrentan complicaciones a la hora de ir a un casamiento, pero que no saben con quien dejar a sus hijos.

“Hace tiempo fui a una boda sin niños y todos los que tenían niños se pusieron de acuerdo para contratar niñeras. Avisaron a los novios para que, entre los papás, cooperaran con el pago de las niñeras y una puso la casa. Los niños tuvieron su fiesta, todos disfrutaron y al final pasaron por sus hijos/as”, explicó.