16 de octubre de 2025 - 12:27

Listo en 5 minutos: este pan de ricota en sartén es ideal para un almuerzo saludable y delicioso

Con pocos ingredientes y sin necesidad de horno, este pan de ricota se cocina directamente en la sartén y queda esponjoso, suave y con un sabor delicioso.

Listo en 5 minutos este pan de ricota en sartén es ideal para un almuerzo saludable y delicioso (2)
Por Andrés Aguilera

Ingredientes para el pan de ricota

  • 1 taza de ricota (preferentemente magra)

  • 1 huevo

  • 3 cucharadas de avena molida o harina integral

  • 1 cucharadita de polvo de hornear

  • 1 cucharada de aceite de oliva o neutro

  • Sal a gusto

  • Hierbas secas opcionales (orégano, romero o albahaca para darle más sabor)

Listo en 5 minutos este pan de ricota en sartén es ideal para un almuerzo saludable y delicioso (1)

Paso a paso para prepararlo

  • Mezclá en un bowl la ricota con el huevo hasta obtener una crema uniforme.

  • Incorporá la avena molida, el polvo de hornear, la sal y las hierbas. Mezclá bien hasta formar una masa húmeda y espesa.

  • Calentá una sartén antiadherente a fuego bajo con unas gotas de aceite o rocío vegetal.

  • Verté la mezcla y aplaná suavemente con una espátula para darle forma de pan redondo o alargado.

  • Tapá la sartén y cociná a fuego bajo durante 3 a 4 minutos por lado, hasta que esté dorado y firme al tacto.

  • Dejá enfriar unos minutos antes de cortar o rellenar.

Listo en 5 minutos este pan de ricota en sartén es ideal para un almuerzo saludable y delicioso (3)

Tips para que quede perfecto

  • Si querés una versión más crocante, podés tostarlo nuevamente en la sartén sin tapa por unos minutos más.

  • Para hacerlo más proteico, agregá una cucharada de queso rallado o semillas (como chía o lino).

  • También podés usarlo como base de mini pizzas o bruschettas.

Una opción versátil y saludable

Este pan de ricota es liviano, rico en proteínas y bajo en grasas, ideal para un almuerzo rápido o una comida post entrenamiento. Se puede comer solo, con palta, tomate y oliva, o incluso con rellenos dulces como miel y frutas.

En apenas 5 minutos, vas a tener un pan casero, tierno y nutritivo, perfecto para salir de la rutina y disfrutar de algo diferente sin complicaciones.

