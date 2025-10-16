Si buscás una opción fácil y distinta para tus almuerzos, este pan de ricota en sartén es una receta que te va a sorprender. Se prepara en minutos, no lleva levadura y su textura es suave pero firme, ideal para usar como base de un pan casero rápido o como acompañamiento.
-
1 taza de ricota (preferentemente magra)
-
1 huevo
-
3 cucharadas de avena molida o harina integral
-
1 cucharadita de polvo de hornear
-
1 cucharada de aceite de oliva o neutro
-
Sal a gusto
-
Hierbas secas opcionales (orégano, romero o albahaca para darle más sabor)
Listo en 5 minutos este pan de ricota en sartén es ideal para un almuerzo saludable y delicioso (1)
Paso a paso para prepararlo
-
Mezclá en un bowl la ricota con el huevo hasta obtener una crema uniforme.
-
Incorporá la avena molida, el polvo de hornear, la sal y las hierbas. Mezclá bien hasta formar una masa húmeda y espesa.
-
Calentá una sartén antiadherente a fuego bajo con unas gotas de aceite o rocío vegetal.
-
Verté la mezcla y aplaná suavemente con una espátula para darle forma de pan redondo o alargado.
-
Tapá la sartén y cociná a fuego bajo durante 3 a 4 minutos por lado, hasta que esté dorado y firme al tacto.
-
Dejá enfriar unos minutos antes de cortar o rellenar.
Listo en 5 minutos este pan de ricota en sartén es ideal para un almuerzo saludable y delicioso (3)
Tips para que quede perfecto
-
Si querés una versión más crocante, podés tostarlo nuevamente en la sartén sin tapa por unos minutos más.
-
Para hacerlo más proteico, agregá una cucharada de queso rallado o semillas (como chía o lino).
-
También podés usarlo como base de mini pizzas o bruschettas.
Una opción versátil y saludable
Este pan de ricota es liviano, rico en proteínas y bajo en grasas, ideal para un almuerzo rápido o una comida post entrenamiento. Se puede comer solo, con palta, tomate y oliva, o incluso con rellenos dulces como miel y frutas.
En apenas 5 minutos, vas a tener un pan casero, tierno y nutritivo, perfecto para salir de la rutina y disfrutar de algo diferente sin complicaciones.