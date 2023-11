Les cobraron $18 mil por mortadela en un lujoso hotel y subieron un video indignadas

Una influencer no tuvo mejor idea que ir con sus amigas a un restaurante de Buenos Aires en busca de un tapeo, es decir, un pequeño aperitivo que suele acompañar a una bebida y sirve para abrir el apetito, en criollo, la clásica picada. Sin mirar el precio, por suponer que una entrada no le saldría tan cara, la tiktoker se sorprendió al revisar la carta y el precio del plato que ya tenía en la mesa.

Con la mortadela como protagonista, el grupo de amigas que se sentó a cenar en el Hotel Faena de Buenos Aires pidió el tapeo “La Corona / The Crown”. Al momento que el mozo les trajo el pedido, la influencer retomó la carta para ver si el precio de la picada coincidía con lo que tenían frente a sus ojos. El resto es historia, ya que al corroborar que dicha “especialidad” costaba $18.000, no dudó en hacer pública su queja.

El posteo de Pali, la “Licenciada en Opiniones”, tal como se describe en su cuenta de TikTok, se viralizó rápidamente ante la indignación de las comensales, que reprocharon el hecho de tener que comer mortadela por casi $20.000. Ante la resignación, los seguidores de la influencer no dejaron pasar el disgusto de Pali y le salieron al cruce, defendiendo no solo al restaurante sino también a capa y espada a la mortadela.

“NO SOY GRASA”

Pese a que fue su culpa no verificar el precio del tapeo antes realizar su pedido, los usuarios de las redes sociales le reclamaron a la tiktoker poner en tela de juicio que una picada lleve mortadela. Lejos de redimirse, Pali subió otro video a su cuenta personal que le trajo más críticas: “A mi me sobra nivel”, dijo, entre otras excusas.

Ahora, ambos videos se difunden entre los usuarios de TikTok y los de X (Twitter), con una queja que quedó en el olvido pero con una crítica a las comensales que aún permanece en las redes sociales, a quienes tacharon de “tilingas” y “chetas”, entre otros comentarios.

Los comentarios de X ante el posteo del tapeo. Foto Captura: X / @Bobmacoy

Tranquilamente esta historia se podría llamar “Picada, indignación y karma”, pero no se puede titular algo que aún no termina, ya que los críticas a Pali no cesan y se volvieron tendencia en las redes.

