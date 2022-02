Le hizo una broma a su novio, él no lo entendió y le confesó que la engañó con otra

Una joven quiso hacer un desafío de Tik Tok, pero el joven no entendió que se trataba de una broma, por lo que se sintió bajo presión y terminó confesándole que le había sido infiel con una amiga suya. La historia de desamor se volvió viral en las redes.

El reto se trata de enviar por chat un fragmento de una canción y revelar la respuesta de su pareja. En este caso se trata del tema “I Gotta Go My Own Way” de High School Musical, en la que se habla de una ruptura. Lo que le hizo creer al joven que ella lo estaba dejando porque se había enterado del engaño.

“Tengo que decirte lo que tengo en mente. Algo sobre nosotros. No parece bien en estos días”, le envió @a._bhabie a su novio, como primer mensaje.

Una joven le hizo una broma a su novio y él le confesó que la había engañado.

Al leerlo, el novio de la joven se mostró sorprendido y le preguntó qué sucedía. “La vida sigue interponiéndose. Cada vez que lo intentamos, de alguna manera el plan, siempre se reorganiza”, continuó enviando la joven acorde con la letra de la canción.

“¿Intentar qué?”, preguntó el joven mientras su novia continuaba enviándole letra de la canción, sin que él se diera cuenta que se trataba de la popular canción.

Ya muy confundido el hombre le dijo que estaba a punto de tomar un taxi para ir a verla, con la intención de hablar tranquilos. Ella se mantenía en personaje y respondió: “Tengo que seguir adelante y ser quien soy”.

Pero el chiste dejó de serlo cuando la joven leyó una nueva respuesta por parte de su pareja con la que demostraba que se sentía acorralado por las palabras de su novia: “¿Ella te dijo que te engañé?”.

De inmediato, ella cortó con el chiste y le agradeció por haberle revelado una verdad que ni se esperaba. El video se volvió viral, superando el millón y medio de likes.

Pero no todo fue como parecía, ya que la joven mostró cómo siguió la historia con su pareja. Lejos de ponerle fin a su relación, ambos siguen juntos ya que el novio decidió hacerle lo mismo: “Fue buena mi broma”, alegó enseguida.