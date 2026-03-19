Hay historias de vida que no se entienden por una estadística ni por un parte médico. En diciembre de 2017, Timothy Brodigan viajaba en el tren Amtrak Cascades 501, que hacía su recorrido por una nueva ruta entre Seattle y Portland, cuando todo terminó en tragedia cerca de DuPont, en el estado de Washington.

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El tren descarriló sobre un puente y varios vagones cayeron hacia la autopista Interestatal 5. Murieron tres pasajeros y decenas de personas quedaron heridas.

Brodigan era uno de los pasajeros más jóvenes y también uno de los más afectados. Tras el impacto sufrió una lesión medular severa , además de otras heridas graves.

Según contó en entrevistas con medios locales, después del accidente no podía respirar por sí solo , no podía comer y no podía mover el cuerpo desde el cuello hacia abajo. El panorama que recibió en los primeros días fue devastador: varios médicos le dijeron que no volvería a caminar.

Lo más impactante de esta historia no es solo su recuperación física, sino la escena que ocurrió casi siete años después . Brodigan decidió volver al sitio del descarrilamiento , el mismo lugar donde estuvo a punto de morir.

Le dijeron que nunca volvería a caminar, pero 7 años después regresó al lugar donde casi muere y sorprendió a todos

Para cualquiera ya habría sido una experiencia durísima. En su caso tuvo un peso todavía mayor: regresó caminando, con ayuda de un andador, al lugar del accidente que durante años quedó asociado con el peor momento de su vida.

Ese regreso tuvo algo de cierre, pero también de victoria íntima. No fue una caminata perfecta ni cómoda. Cada paso sigue demandándole esfuerzo, equilibrio y concentración.

La recuperación que parecía imposible

Después del accidente, Brodigan fue trasladado a Craig Hospital, en Colorado, un centro reconocido por su trabajo con pacientes con lesiones medulares. Allí comenzó una rehabilitación extensa, exigente y mentalmente desgastante.

En una cobertura de KOMO, él mismo reconoció que durante mucho tiempo quedó atrapado en una sola obsesión: volver a caminar. Esa meta lo empujó, pero también lo golpeó cuando los avances no llegaban al ritmo que esperaba.

Con el tiempo, su evolución empezó a aparecer. Primero de manera lenta, casi imperceptible. Después con progresos más concretos, incluyendo un ensayo clínico para lesiones de columna que, según relató, lo ayudó tanto física como emocionalmente.

Años más tarde, ya podía desplazarse con andador y moverse en espacios públicos por sus propios medios. Lo que en algún momento había parecido una imposibilidad absoluta empezó a convertirse en una realidad trabajada paso a paso.

Embed - Against the odds: Amtrak crash survivor defying doctors after 2017 tragedy

La historia también quedó marcada por el tamaño de la tragedia que sobrevivió. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos determinó que el tren ingresó demasiado rápido a una curva de 30 millas por hora y atribuyó el desastre a fallas de mitigación de riesgos, entrenamiento insuficiente y deficiencias de seguridad en distintos niveles institucionales.

El organismo detalló que en el tren viajaban 77 pasajeros, cinco empleados de Amtrak y un técnico; tres pasajeros murieron, 57 personas a bordo resultaron heridas y otras ocho que iban en vehículos sobre la autopista también sufrieron lesiones.

Ahora quiere ayudar a otros

Brodigan no se quedó solamente con la idea de recuperarse. Según las notas publicadas en 2024, tras resolver su demanda judicial contra Amtrak y el estado, empezó a proyectar una fundación destinada a acompañar a personas con lesiones graves, especialmente medulares. También dijo que su objetivo final no termina en caminar: quiere volver a correr.

Ahí está, quizás, la parte más fuerte de toda la historia. No se conformó con desafiar el diagnóstico. Tampoco con sobrevivir. Fue más allá: decidió transformar esa recuperación en un mensaje para otros.