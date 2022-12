Las redes estallaron por un supuesto fraude en Gran Hermano 2022: ¡No me dan las cuenta!”

La eliminación de María Laura Álvarez en la gala del domingo de Gran Hermano generó un gran escándalo en Twitter. En la red social se inició un aguerrido debate en torno al ciclo que conduce Santiago del Moro por la pantalla de Telefe.

Cabe recordar que Daniela, Nacho, Maria Laura, Alfa y Coti eran los cinco nominados que podían quedar afuera de la competencia. Pero el jueves, Romina, la líder de la semana, decidió comunicarle a sus compañeros a quién iba a salvar y sacó de la placa a Costanza Romero.

Finalmente, quien se quedó afuera, fue María Laura Álvarez y se convirtió así en la séptima eliminada.

Ahora bien, primero se supo que Alfa había sacado la menor cantidad de votos por parte del público al llegar a los 3,17%. Luego Nacho obtuvo el 24,01% de los votos. Y la placa final se definió entre María Laura y Daniela. Y la morocha obtuvo el 47,20% de los votos mientras que la rubia logró el porcentaje más alto: 52,80%, detalla el portal A 24.

De esta forma, María Laura (Cata) se suma a la lista de eliminados, que comenzó con Tomás Holder y continuó con Martina Stewart Usher, Mora, Juan Reverdito, La Tora y Juliana Díaz.

Una vez que se supo quién había sido eliminado de Gran Hermano 2022, una catarata de posteos en Twitter empezaron a instalar la idea de que existía fraude siendo que todo indicaba que Daniela podía quedar eliminada, tal como se prenunciaban las encuestas.

Los usuarios escribieron contundentes críticas ante la eliminación de Cata: “La placa justa era entre Nacho y Daniela no me jodan FRAUDE EN GH”; “Fraude en GH. Ninguna encuesta daba a cata Estaba Daniela y segundo Nacho. Gran hermano es cualquier cosa. Esta todo armado y uds boludos lo ven”; “QUEEEEEEEE MARÍA LAURA ELIMINADA???? NO ME DAN LAS CUENTAS. HUBO FRAUDE EN GH???”.