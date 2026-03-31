Las personas con mayor facilidad para concentrarse durante horas tienden a nacer en estos meses, según investigaciones

Hay estudios que encontraron una relación entre la estación de nacimiento y rasgos muy ligados a esa capacidad, como el autocontrol , la atención sostenida y la menor impulsividad . Si se juntan esas pistas, los meses que más se repiten con mejores indicadores son los de primavera y verano .

La psicología dice que los niños que fueron "fáciles" durante su crianza se convierten en adultos que siempre dicen "estoy bien"

Buscan voluntarios para vivir gratis un mes en las montañas: los requisitos para participar

Sobre todo entre septiembre y febrero , con una señal algo más favorable para los nacidos en diciembre, enero y febrero .

En psicología, la concentración prolongada suele estudiarse a través de la atención sostenida . Esa capacidad implica mantener los recursos mentales puestos en una tarea, incluso cuando resulta repetitiva o poco estimulante, y también resistir la tentación de distraerse o actuar por impulso. Distintos trabajos la describen como una habilidad clave para el aprendizaje, el rendimiento y el control de la conducta.

Una investigación longitudinal sobre atención infantil mostró justamente eso: los chicos que a los 5 años tenían mejores puntajes en atención focalizada y menor impulsividad tendían a presentar menos problemas de atención a los 9. Es decir, la posibilidad de sostener el foco y no actuar por impulso aparece como una base muy clara de la concentración a futuro.

La pista más fuerte aparece en un estudio japonés con 885 bebés de 18 meses. Allí, los investigadores encontraron que los nacidos en primavera ( septiembre, octubre y noviembre ) y en verano ( diciembre, enero y febrero ) mostraban un mayor effortful control que los nacidos en invierno.

Ese concepto incluye varias habilidades muy cercanas a la concentración: mantener la atención en una actividad, redirigirla cuando hace falta, planificar y controlar la conducta frente a un conflicto.

La ciencia no midió ahí “quién puede estudiar cinco horas seguidas”, pero sí una base cognitiva y conductual que ayuda mucho a lograrlo.

Además, otro estudio longitudinal siguió a 548 personas desde la adolescencia hasta la adultez temprana y encontró que, en comparación con los nacidos en verano, quienes habían nacido en primavera presentaban más síntomas de TDAH en la adultez media.

Investigaciones científicas y la advertencia que no hay que ignorar

Ahora bien, hay una aclaración fundamental: estos estudios no prueban que el mes de nacimiento determine la capacidad de concentración de una persona.

Lo que muestran son asociaciones estadísticas, no destinos escritos en piedra. De hecho, una revisión amplia sobre mes de nacimiento y resultados posteriores de la vida remarca que estos vínculos existen en distintas áreas, pero que las causas siguen siendo discutidas y nada simples.

Los propios investigadores también piden prudencia. En el estudio japonés, por ejemplo, señalan que no se pudo establecer una causalidad directa y que los resultados deben interpretarse con cuidado.