Las macetas colgantes no van más: el objeto del baño que las reemplaza en el jardín

Durante años, las macetas colgantes fueron la opción favorita para sumar verde en patios, balcones y jardines chicos. Sin embargo, una nueva tendencia las está desplazando: cada vez más personas reutilizan un objeto del baño para crear jardines prácticos, modernos y más fáciles de mantener.

Se trata del organizador de ducha , un accesorio pensado para jabones y shampoo que hoy encuentra una segunda vida entre plantas y flores.

Especialistas en cuidado del jardín y decoración exterior aseguran que este cambio no es solo estético, sino también funcional, sobre todo en hogares con poco espacio.

Aunque decorativas, las macetas colgantes suelen presentar problemas: mal drenaje , riego incómodo y dificultad para controlar el crecimiento de las plantas. Además, con el tiempo, los ganchos y sogas se desgastan por el sol y la humedad.

En cambio, muchas personas buscan soluciones más resistentes, accesibles y versátiles , especialmente para jardines urbanos. Ahí aparece el organizador de ducha como alternativa inesperada, pero muy efectiva.

El objeto del baño que se convirtió en tendencia

El organizador de ducha metálico o plástico, pensado para colgar sin perforar paredes, resulta ideal para el jardín.

Tiene varios niveles, soporta peso y cuenta con orificios de drenaje, algo clave para evitar el exceso de agua en las raíces.

Además, se adapta fácilmente a rejas, barandas, cercos o paredes exteriores. No requiere instalación compleja y permite reorganizar las plantas según la luz o la temporada.

Según expertos en jardinería práctica, este tipo de soporte mejora la circulación de aire entre macetas, reduce la humedad excesiva y facilita el riego diario.

Qué plantas funcionan mejor

Los organizadores de ducha son ideales para plantas aromáticas como albahaca, menta, romero y perejil. También funcionan muy bien con helechos pequeños, potus, suculentas y plantas rastreras.

Al estar elevadas, las plantas reciben mejor luz y se mantienen alejadas de plagas comunes del suelo. Además, el acceso visual y manual es mucho más cómodo que con las macetas colgantes tradicionales.

Ventajas prácticas para el jardín

Entre los principales beneficios se destacan: