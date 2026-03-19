Las chaquetas sin estructura están pasando de moda: el detalle que vuelve para cambiar los outfits del invierno 2026

Después de varias temporadas dominadas por blazers blandos, cortes caídos y camperas sin demasiada forma, las pasarelas empezaron a empujar otra idea. En París, Vogue destacó que el otoño e invierno 2026 viene con hombros exagerados y siluetas más angostas, mientras que en Londres también se vieron proporciones amplificadas y formas reloj de arena mucho más construidas.

Las camisas básicas y los tops lisos están pasando de moda: una blusa está causando sensación, la nueva tendencia para el otoño de 2026

Los blazers rectos y las camperas biker están pasando de moda: un abrigo está causando sensación, la última tendencia para el otoño de 2026

No es un regreso literal a los años 80, sino una versión más refinada y actual: menos disfraz, más presencia.

La señal más clara para la mujer está en la sastrería. Los shoulder-pad blazers aparecen entre las grandes tendencias de blazers para 2026, y también el look más nuevo ya no es el blazer oversized de siempre, sino una chaqueta más estructurada , con hombros arquitectónicos y una silueta que empieza a recuperar forma.

Ese cambio tiene bastante lógica. Cuando la prenda marca hombros, el outfit entero se ordena. La figura se ve más firme, más elegante y con mayor intención, incluso si abajo hay un jean simple o una falda básica.

Por eso las hombreras vuelven a tener sentido: no solo estilizan, también convierten una chaqueta común en una pieza con personalidad. Y en una temporada donde la moda viene hablando de volumen nuevo , cinturas definidas y líneas más trabajadas, los hombros fuertes encajan perfecto.

Por qué esta tendencia puede pegar fuerte en Argentina

En el contexto argentino, esta vuelta tiene muchas chances de funcionar bien porque no exige un recambio total del placard. Una chaqueta de paño, un blazer negro, una campera corta o incluso un tapado cruzado con hombros algo más firmes ya alcanzan para actualizar el look. No hace falta ir a una hombrera extrema: con que la prenda tenga estructura en la parte superior, ya se nota el cambio.

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Además, este detalle resuelve algo que en invierno siempre suma: da sensación de look armado. En días de capas, sweaters gruesos y prendas oscuras, una chaqueta con hombros marcados evita que el conjunto quede apagado o sin forma.

ELLE, al hablar del regreso de la chaqueta militar en 2026, remarcó justamente que las versiones más estructuradas se sienten más sofisticadas y elevadas, algo que se puede trasladar perfecto a la moda urbana de todos los días.

Cómo llevarla sin que se vea rígida

La mejor forma de sumarse a esta tendencia no es buscar una chaqueta dura o incómoda, sino una que tenga línea en los hombros y buena caída. Queda muy bien con pantalón recto, pollera midi, denim oscuro o botas altas.

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También suma mucho en outfits monocromáticos, porque el hombro marcado hace todo el trabajo visual sin necesidad de estampados ni accesorios exagerados.

Otra clave del invierno 2026 es que esta estructura no aparece sola. Muchas de las colecciones la combinan con cinturas levemente más definidas, largos midi y una estética más pulida. O sea: la chaqueta deja de ser una capa neutra para convertirse en el centro del look. Ahí está la diferencia con las prendas blandas y sin forma que venían dominando.