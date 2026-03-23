23 de marzo de 2026 - 10:42

Las bananas se pudren rápido y pocos saben por qué: así es el truco para conservarlas por más tiempo

Separar las frutas del racimo y evitar el contacto con manzanas o tomates ralentiza la producción de gas etileno, el motor natural de la maduración acelerada.

Descubrí el truco definitivo para que las bananas no se te pongan feas.
Descubrí el truco definitivo para que las bananas no se te pongan feas.

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Por Sofía Serelli

Comprar un racimo de bananas y encontrarlo lleno de manchas marrones apenas dos días después es una frustración común en cualquier hogar. El culpable es el gas etileno, una sustancia natural que actúa como un motor de maduración y que convierte tus frutas en material para licuados en tiempo récord. Este es el truco definitivo para que te duren más tiempo.

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La trampa del gas etileno en el racimo

Las bananas maduran rápido porque emiten de forma constante etileno. Cuando las frutas permanecen unidas en un mismo racimo, la concentración de este gas aumenta drásticamente a su alrededor, lo que acelera el proceso de descomposición. Por este motivo, uno de los métodos más efectivos para conservarlas es, simplemente, separarlas una por una.

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Al romper el racimo, el etileno se dispersa con mayor facilidad y cada unidad madura a su propio ritmo. Además, existen otros "enemigos" silenciosos en la cocina: las manzanas y los tomates. Estas variedades también liberan grandes cantidades de gas, por lo que mantener las bananas cerca de ellos es una garantía de que se pondrán blandas mucho antes de lo previsto.

El lugar estratégico: sombra y separación

El sitio ideal para el guardado no es el centro de la mesa ni el estante de la heladera, donde el frío excesivo puede dañar la cáscara. Las bananas prefieren ambientes frescos y secos, pero lejos de la luz solar directa. Un estante moscovita o un sector oscuro de la alacena funciona mucho mejor que la exposición abierta en la cocina.

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Si el objetivo es prolongar la frescura al máximo, las pruebas realizadas por expertos sugieren que las bolsas de plástico también pueden funcionar bien para protegerlas del ambiente externo. Sin embargo, la clave principal sigue siendo la temperatura controlada y la ventilación necesaria para que el gas no se estanque.

Mitos y verdades sobre el frío y el papel de aluminio

Existen trucos muy difundidos en internet, como envolver los tallos en papel de aluminio, que según las últimas pruebas no marcan una diferencia real en la durabilidad de la fruta. Por el contrario, meterlas en la heladera sí ralentiza la producción de etileno debido al efecto del frío, aunque esto puede alterar el aspecto externo de la cáscara.

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Para quienes compraron de más y no llegan a consumirlas, la recomendación final de los especialistas es el congelador. En este caso, el secreto es pelarlas antes de llevarlas al freezer para que luego sean fáciles de usar en preparaciones. De esta forma, se evita el desperdicio y se aprovecha la fruta en su punto justo.

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