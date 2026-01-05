Las 3 profesiones que la inteligencia artificial no podrá reemplazar y que ganarán más dinero según expertos

La inteligencia artificial (IA) dejó de ser una promesa de ciencia ficción para convertirse en una realidad que está sacudiendo el tablero laboral en este 2026 . Mientras la ONU advierte sobre la posible destrucción de millones de empleos , surge una visión esperanzadora para ciertos sectores.

Stella Luna de María , reconocida experta en tecnología, brindó un análisis revelador en el programa “La Tarde” de COPE . Su mensaje es claro: aunque la tecnología avance, hay habilidades humanas que las máquinas simplemente no pueden imitar.

Uno de los puntos más disruptivos del análisis de Luna de María es la revalorización del trabajo físico . “La IA hará que los que tengan trabajos manuales, como un plomero o electricista , ganen más dinero”, aseguró la especialista.

La lógica es aplastante: un algoritmo puede redactar un informe en segundos, pero "la Inteligencia Artificial no puede arreglar una tubería". El contacto humano y la capacidad de resolver problemas físicos en el lugar seguirán siendo imprescindibles y, por ende, mucho más caros.

Más allá de los oficios manuales, existen otros refugios seguros. Todo lo que implique contacto humano directo, como la sanidad y los cuidados de personas , se mantendrá firme.

Asimismo, los empleos de alta creatividad seguirán siendo territorio humano. "La máquina puede ayudar, pero la intuición, el pensamiento abstracto y la capacidad de imaginar el futuro siguen siendo humanos", concluyó Luna de María.

Los empleos en la "zona de riesgo": administrativos y recién graduados

Por otro lado, la experta advierte que todas las tareas que puedan automatizarse corren serio peligro. Los puestos administrativos, contables, traductores e intérpretes son los más afectados porque las máquinas realizan esas tareas de forma más rápida y económica.

El impacto es especialmente duro para quienes recién ingresan al mercado. Muchos trabajos "junior" que antes hacían los becarios o recién licenciados, como la programación básica o tareas legales repetitivas, ahora los resuelve una IA en instantes. La clave no es pelear contra la IA, sino entender dónde aportamos un valor que ningún código podrá copiar.