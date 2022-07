Lali Espósito sorprendió al mostrar una foto a los besos con su amiga Cande Vetrano

Lali Espósito y Cande Vetrano viven una amistad desde hace años, y se han vuelto inseparables. Es así que la cantante de Disciplina, subió a su Story de Instagram una foto donde se las ve dándose un piquito.

“Ahre” escribió Lali mencionando a su amiga junto a un emoji de una rosa. La foto fue compartida por la actriz en sus historias, agregando un par de emojis en forma de corazón, la más reciente canción de Espósito.

Lali y Cande se mostraron a los besos en Instagram

Las artistas no solo comparten años de ser amigas, sino que también fueron vecinas de edificio. Ambas mencionan siempre que su amistad es como una “hermandad”.

Lali Espósito y Cande Vetrano en Rincón de Luz.

Sus vidas profesionales las encuentra siempre en el mismo lugar, por lo que desde muy chicas comparten escenarios.

Lali Espósito estaría junto a Rels B

Hace unos días se había dado a conocer que Rels B y Lali estaban en el mismo lugar, en España, donde la intérprete compartió algunas fotografías en las redes sociales tomando tragos, disfrutando de las tardes en yate y paseando. En ese entonces, fueron vinculados porque estaban usando los mismos lentes de sol, que tenían un diseño bastante llamativo y original.

Las coincidencias que encontraron los usuarios de Twitter.

Ahora, fue la panelista Juariu quien los descubrió usando la misma remera. Pero, un dato que llama la atención es que la cantante usó esa prenda cuando todavía tenía el pelo rubio, mientras que las gafas las utilizó en su etapa de morocha. Esto se traduce en que la relación podría haber iniciado hace algunos meses.

Lali Espósito y Rels B ¿Juntos?

Lali había hablado con sus seguidores sobre Rels B, charla en la cual había dado a entender que su vínculo sólo está relacionado a una amistad. “Qué loco. Me llama la atención cómo necesitamos linkear si hay una chica y un chico en un mismo lugar, linkearlos sentimentalmente”, reflexionó al respecto.

“Soy muy reservada con mis situaciones personales de amistades. A mí me gusta que, en realidad, no se sabe nada de mí. La gente cree que sí, pero en realidad no, y eso está bien”, finalizó.