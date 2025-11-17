La tendencia en duchas que está reemplazando a las cortinas y biombos

Las cortinas y biombos de duchas están quedando definitivamente atrás. Los baños contemporáneos buscan soluciones funcionales, duraderas y visualmente limpias, y la nueva protagonista de la tendencia es la puerta de ducha de cristal templado, capaz de mejorar iluminación, amplitud y estilo en un solo gesto.
Entre las opciones más populares están las mamparas sin rieles, que se abren con suavidad y evitan la suciedad típica de los perfiles metálicos. Son ideales para lograr un estilo minimalista y garantizar accesos seguros.
Las mamparas curvas se adaptan a platos de ducha redondos o semicirculares, perfectas para baños pequeños o de esquina.
Su curvatura suaviza la geometría del ambiente, aportando dinamismo sin perder elegancia.
Para espacios reducidos, las puertas correderas son la solución ideal. Los paneles se deslizan sin ocupar espacio extra y las versiones dobles permiten abrir desde cualquiera de los lados.
Los modelos sin barreras, con aberturas amplias y barras de apoyo, mejoran la accesibilidad sin sacrificar diseño.
Finalmente, la tendencia más fuerte del 2026: las puertas de ducha sin marco. Al eliminar perfiles visibles, generan una sensación de continuidad y pureza visual, maximizan la luz y ofrecen un acabado digno de un spa moderno.