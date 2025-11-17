La tendencia en duchas que está reemplazando a las cortinas y biombos

Las cortinas y biombos de duchas están quedando definitivamente atrás. Los baños contemporáneos buscan soluciones funcionales, duraderas y visualmente limpias , y la nueva protagonista de la tendencia es la puerta de ducha de cristal templado , capaz de mejorar iluminación, amplitud y estilo en un solo gesto.

Este cambio, cada vez más elegido por decoradores y especialistas en diseño del hogar moderno , responde a la necesidad de contar con ambientes más luminosos, higiénicos y fáciles de mantener.

Las puertas de ducha de cristal destacan por su mantenimiento sencillo : basta una limpieza rápida para dejarlas impecables, a diferencia de las cortinas que absorben humedad y acumulan moho.

El vidrio templado garantiza más de diez años de uso sin perder brillo ni transparencia, convirtiéndolas en una inversión inteligente.

Además, permiten que la luz natural fluya sin obstáculos , ampliando visualmente el baño y generando una sensación de orden y sofisticación.

Incluso pueden aumentar el valor de la vivienda, ya que aportan un aspecto moderno y actualizado sin necesidad de reformas mayores.

Diseños en tendencia para modernizar el baño

Entre las opciones más populares están las mamparas sin rieles, que se abren con suavidad y evitan la suciedad típica de los perfiles metálicos. Son ideales para lograr un estilo minimalista y garantizar accesos seguros.

Las mamparas curvas se adaptan a platos de ducha redondos o semicirculares, perfectas para baños pequeños o de esquina.

Su curvatura suaviza la geometría del ambiente, aportando dinamismo sin perder elegancia.

Para espacios reducidos, las puertas correderas son la solución ideal. Los paneles se deslizan sin ocupar espacio extra y las versiones dobles permiten abrir desde cualquiera de los lados.

Los modelos sin barreras, con aberturas amplias y barras de apoyo, mejoran la accesibilidad sin sacrificar diseño.

Finalmente, la tendencia más fuerte del 2026: las puertas de ducha sin marco. Al eliminar perfiles visibles, generan una sensación de continuidad y pureza visual, maximizan la luz y ofrecen un acabado digno de un spa moderno.