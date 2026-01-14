14 de enero de 2026 - 09:37

La receta fría con papas que se prepara en 10 minutos y rinde para varios días

Entre las recetas más prácticas de comida casera, esta opción con pocos ingredientes se guarda bien y soluciona varias comidas.

De las recetas frías favoritas: comida rendidora con ingredientes simples y cotidianos.

Por Ignacio Alvarado

Además de ser práctica, esta preparación se volvió un clásico porque rinde mucho. Es ideal para organizar la semana, llevar al trabajo o tener lista una comida fría que mejora con el paso de las horas, algo muy valorado entre las recetas simples.

De las recetas fr&iacute;as favoritas: comida rendidora con ingredientes simples y cotidianos.

El punto fuerte está en la papa, un alimento noble que combina con todo. Estas recetas frías aprovechan su textura para lograr una comida cremosa, fresca y fácil de conservar con pocos ingredientes.

Otro beneficio es la versatilidad. Podés usarla como plato principal, guarnición o base para sumar otros sabores. Por eso, dentro de las recetas rendidoras, esta comida ocupa siempre un lugar destacado.

Ingredientes

  • 1 kilo de papas

  • 1 cebolla chica

  • 2 huevos duros

  • 3 cucharadas de mayonesa

  • Sal y pimienta a gusto

    De las recetas fr&iacute;as favoritas: comida rendidora con ingredientes simples y cotidianos.

Con estos ingredientes, obtenés una de las recetas frías más prácticas de comida casera.

Paso a paso

  • Pelá y cortá las papas en cubos chicos. Hervilas en agua con sal hasta que estén tiernas, pero firmes.

  • Escurrilas bien y dejalas enfriar unos minutos. Este paso es clave en las recetas frías.

  • Picá la cebolla bien chica y los huevos duros. Sumalos a las papas ya frías.

  • Agregá la mayonesa, sal y pimienta. Mezclá con cuidado para no romper la papa.

  • Llevá la preparación a la heladera al menos 30 minutos antes de servir.

Esta receta fría con papas demuestra por qué las recetas simples son las más elegidas. Con pocos ingredientes, lográs una comida que se conserva hasta tres días, gana sabor con el reposo y te salva más de una comida sin esfuerzo. Ideal para quienes buscan practicidad sin resignar sabor.

