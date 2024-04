La receta del budín de limón más alto, húmedo y esponjoso que tendrás listo en minutos

El budín de limón es la mejor opción para la merienda y de eso no hay dudas, ya que se puede combinar con la infusión que vos más prefieras y nunca falla. Lo que no siempre se consigue es un budín esponjoso y que no quede seco, por lo que en esta nota te dejamos todos los secretos para que lo logres.

Es importante prestar atención en cada uno de los ingredientes que lleva esta preparación y que puedas cumplir al pie el paso a paso para que consigas el más rico budín con el que podrás sorprender a quien vos más quieras. Te invitamos a que te animes a prepararlo y que compartas esta receta de la cuenta de Instagram @miriambuffa.

Este budín es ideal para unos buenos mates, ya sean dulces o amargos, pero también se puede combinar con café, té o cualquier otra infusión fría o caliente.

Ingredientes

240 g de harina común

300 g de azúcar común

150 g de yogur natural

5 huevos

Vainilla 1 cdta

80 ml de aceite

2 cdtas de polvo de hornear (8 gramos)

Ralladura de 1 o 2 limones

Jugo de 1 limón ( no importa el tamaño)

El paso a paso para el mejor y más delicioso budín de limón

1-En un bowl colocá azúcar, ralladura de limón y los huevos, y luego batir todo hasta integrar.

2-A la preparación sumar el yogurt natural, la vainilla y vuelve a batir.

3-Añade el jugo de limón y mezclas.

4-Incorpora la harina con el polvo de hornear y mezclas/ batís hasta que no queden grumos y sea una mezcla homogénea.

5-Por último incorporas el aceite en forma de hilo sin dejar de batir.

6-Añadir la preparación a una budinera enmantecada y enharinada.

7-Hornea con el horno precalentado 180 grados por 50/60 minutos y listo.

Para el glasé

-250 g de azúcar impalpable

-Jugo de 1/2 Limón

Batís ambos ingredientes que colocarás por encima del budín, pero solo una vez que esté frío, no antes.