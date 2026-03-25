25 de marzo de 2026 - 12:20

La psicología destaca los 4 colores que utilizan las personas que caen bien en los primeros 10 segundos

No es solo una cuestión de belleza o carisma. En una primera impresión, ciertos tonos ayudan a que alguien se vea más cercano, más amable y más fácil de tratar.

La psicología destaca los 4 colores que utilizan las personas que caen bien en los primeros 10 segundos (1)
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La simpatía instantánea no depende solo de la cara

Cuando alguien “cae bien” rápido, lo que suele activarse primero no es la admiración ni la autoridad, sino algo más simple: la sensación de que esa persona parece amistosa, confiable y segura sin intimidar.

La investigación sobre primeras impresiones muestra que solemos juzgar muy pronto rasgos como confiabilidad, cordialidad y competencia, mientras que otra línea clásica de la psicología social resume esas evaluaciones en dos grandes ejes: calidez y competencia. Para gustar rápido, la calidez suele pesar muchísimo.

Los cuatro colores que juegan a favor

El primero es el azul. No suele ser el más ruidoso, pero sí uno de los más efectivos cuando alguien quiere verse equilibrado, confiable y agradable.

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Una revisión amplia sobre color y funcionamiento psicológico encontró que el azul favorece valoraciones de calidad y confiabilidad, mientras que otra revisión reciente lo vinculó sobre todo con emociones positivas de baja activación, como comodidad, felicidad y relajación.

Muy cerca aparece el verde, un tono que suele transmitir una energía más blanda y natural. En la revisión de 128 años de estudios sobre color y emoción, el verde quedó asociado principalmente con estados positivos y calmos, como comodidad, felicidad y relajación.

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Además, trabajos citados en investigaciones posteriores señalan que colores brillantes como el azul, el verde y el blanco pueden inducir bajos niveles de ansiedad y generar efectos relajantes.

El tercero es el rosa. Aunque a veces se lo subestima por parecer demasiado suave, la evidencia lo ubica entre los colores con asociaciones más claramente positivas. La revisión sistemática más reciente encontró que el rosa se relaciona en gran medida con amor, diversión y felicidad, tres señales emocionales que, en una primera impresión, ayudan a que alguien resulte más liviano, accesible y querible.

La psicología destaca los 4 colores que utilizan las personas que caen bien en los primeros 10 segundos (2)

El cuarto es el blanco. Acá el efecto no pasa por intensidad, sino por una sensación de limpieza visual, alivio y apertura. Esa misma revisión halló que el blanco se vincula sobre todo con emociones positivas y de baja activación, como felicidad, relajación, alivio y esperanza. En otras palabras, no empuja una imagen dramática: la vuelve más despejada y amable.

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